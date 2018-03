ORF III startet Dokureihe "Der Zweite Weltkrieg in Farbe" und präsentiert Wagners "Walküre"

Am 10. und 11. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 10. August 2013, rückt die Samstagvorabendleiste "Unser Österreich" Tirol in den Fokus. Die Reportage "Der Adlerweg - wo es in Tirol am schönsten ist" führt um 17.05 Uhr durch die schönsten Abschnitte der überwältigenden Landschaft Tirols. Es folgen "Ein Hang zum Leben - Die Pustertaler Höhenstraße" um 17.30 Uhr, "Klingendes Österreich - Vom Inn zur Etsch" um 17.55 Uhr, "Mit dem Pferd in die Berg - Tirol Urlaub mit Norikern" um 19.00 Uhr und abschließend um 19.30 Uhr "Zwischen Himmel und Erde: Eine Wanderung über Österreichs Almen". Fortgesetzt wird die Reise durch die Bundesländer mit Vorarlberg (17. August), Steiermark (24. August) und Kärnten (31. August).

Im Hauptabend startet ORF III einen "zeit.geschichte"-Schwerpunkt, der sich über drei Samstage erstrecken wird. Die Dokumentarreihe "Der Zweite Weltkrieg in Farbe" bietet zahlreiches neues Filmmaterial und die modernsten Färbmethoden; mit aufwendigen Mitteln werden die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges erzählt wie nie zuvor. Um 20.15 Uhr beschäftigt sich der erste Teil, "Ein Sturm zieht auf", mit der instabilen Situation der Zwischenkriegszeit. Durch das politische und wirtschaftliche Chaos das der Erste Weltkrieg hinterlassen hatte, wurde es Diktatoren wie Adolf Hitler in Deutschland, Benito Mussolini in Italien oder ultra-nationalistischen Politikern in Japan erst möglich, an Einfluss zu gewinnen. Der zweite Teil trägt den Titel "Blitzkrieg" und beschreibt um 21.10 Uhr das Prinzip der Kriegsführung, mit dem sich Hitler Polen einverleiben konnte, was schließlich den Beginn des Zweiten Weltkrieges bedeuten sollte. Um 22.05 Uhr folgt der dritte Teil der Dokureihe, "England schlägt zurück". Ende 1940 schien es, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Hitlers Sieg über Europa vollständig sein würde, doch Großbritannien bot mit Winston Churchill an der Spitze heftigen Widerstand. ORF III setzt die Reihe "Der Zweite Weltkrieg in Farbe" am Samstag, dem 17. August, und am Samstag, dem 24. August, fort.

Am Sonntag, dem 11. August, präsentiert Barbara Rett im Rahmen von "Erlebnis Bühne" im Hauptabend Richard Wagners "Die Walküre". Davor, um 19.15 Uhr, gibt es eine kompetente "Einführung in den Ring":

Dirigent Christian Thielemann, Pianist Stefan Mickisch, Librettistin Elke Heidenreich sowie weitere kompetente Wagner-Experten, Opernkenner und Historiker setzen sich mit Wagners monumentalem Opernzyklus "Der Ring des Nibelungen" auseinander, an dem Richard Wagner mit Unterbrechungen von 1848 bis 1874 gearbeitet hat und der aus den Opern "Das Rheingold", "Die Walküre", "Siegfried" und "Die Götterdämmerung" besteht. Der zweite Teil dieser vierteiligen Dokumentation behandelt "Die Walküre", den sogenannten "ersten Tag" von Wagners Tetralogie.

Um 20.15 Uhr folgt schließlich "Die Walküre". Dirigent Pierre Boulez und Regisseur Patrice Chéreau setzten mit dieser Inszenierung bei den Bayreuther Festspielen 1976 einen Meilenstein in der Interpretation von Richard Wagners "Ring" und spalteten das Publikum: Die einen tobten vor Begeisterung, andere wiederum buhten Chéraus gesellschaftskritische Inszenierung leidenschaftlich aus. Man bearbeitete die Produktion erneut und erntete im Jahr 1980 schließlich tosenden Applaus mit unglaublichen 110 Vorhängen. Zu sehen sind Donald McIntyre, Gwyneth Jones, Jeannine Altmeyer, Matti Salminen und Peter Hofmann.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at