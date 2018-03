Strache: Strom- und Gaspreissenkung in Wien um 3,5% ein schlechter Witz

Ausgelutschtes SPÖ-Wahlkampfzuckerl für den Mistkübel

Wien (OTS) - Die Wiener SPÖ hat die Strompreise zwischen 2006 und 2013 um satte 20% erhöht, was einer jährlichen Mehrbelastung von 252 Euro für jede Familie gleichkommt. Die Gaspreise wurden von SPÖ-Finanzstadträtin Brauner in diesem Zeitraum gar um 50% in die Höhe geschnalzt, was jedem Haushalt 470 Euro pro Jahr zusätzlich kostete. "722 Euro hat die SPÖ jeder Familie in Wien mehr aus der Tasche gezogen, darum ist die 3,5%ige Senkung ab 1. Oktober 2013 lächerlich und als ausgelutschtes SPÖ-Wahlkampfzuckerl zu betrachten", stellt der Wiener FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache fest und fordert eine merkbare Senkung um 10% bzw. 20% bei Strom und Gas.

Die SPÖ hat der Bevölkerung mit ihrer Preisschnalzerei sogar höhere Stromtarife als London, Paris oder Rom beschert und auch damit über 300.000 Menschen in Wien an oder die Armutsgrenze gedrückt. "Die inferiore SPÖ-Finanzstadträtin Brauner, die nur mit ihren faulen Franken-Krediten bis jetzt einen Verlust von 307 Mio. Euro gebaut hat, soll die Menschen im Wahlkampf daher nicht mit Glasperlen abspeisen sondern die Strom- und Gaspreise um 10% bzw. 20% senken", so Strache. (Schluss)otni

