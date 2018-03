Filmmusik und "Phil Blech" beim Goldegger Sommerklang

Initiative "Pro Familie" initiiert Benefizveranstaltungen für in Not geratene Familien

Goldegg (OTS) - Mit zwei Musikveranstaltungen des Goldeggers Sommerklang setzt der Verein "Pro Familie" eine weitere Initiative zur Unterstützung in Not geratener Familien der Region. Höhepunkt ist das Konzert des Ensembles "Phil-Blech" am Abend des 14. August. Dieses Konzert findet ab 20 Uhr in der Pfarrkirche statt. Die aus dem Pausenfilm des diesjährigen Neujahrskonzertes bekannten "phil - Blech Wien" -www.philblech.at/de - sind 15 Musikerpersönlichkeiten aus renommierten Wiener Orchestern, Freunde und Kollegen.

Im Anschluss an dieses Konzert wird der Goldegger Sommerklang bei einem kulinarischen Abend auf der Goldegger Dorfstraße seinen Ausklang finden. Gäste sind u.a. regionale Unternehmer sowie Landesrat Hans Mayr.

Bereits am kommenden Sonntag den 11. August verwandelt das Kammerorchester Schloss Goldegg ab 19 Uhr den Innenhof auf Schloss Goldegg zu einem einzigartigen Konzertrahmen. Schüler der Volksschule Goldegg haben Ihre Gedanken zu Filmen wie König der Löwen oder Tarzan in Zeichnungen, Lieder und Tänzen festgehalten, die im Lauf des Konzertes in Filmsequenzen präsentiert werden. Neben den beliebten Melodien zu den Kinderfilmen dürfen natürlich Soundtracks aus Star Wars, Schindlers Liste oder Fluch der Karibik nicht fehlen.

Der Verein Pro Familie wurde vor 3 Jahren gegründet und geht auf eine Initiative des damaligen Bürgermeisters Hans Mayr zurück.

Karten und Information: Tourismusverband Goldegg, Tel. 0043 6415/8131, tourismus @ goldeggamsee.at

