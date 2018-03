Studien-Stipendium für Wirtschaftspsychologie an der Privatuniversität Schloss Seeburg

Seekirchen (OTS) - In Gedenken an Herrn Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Lutz von Rosenstiel und an sein Lebenswerk auf dem Gebiet der Wirtschaftspsychologie sowie an sein Engagement für die Privatuniversität Schloss Seeburg, ist ab dem WS2013/14 ein Stipendium im Bachelorstudiengang "Wirtschaftspsychologie" zu vergeben. Die Hochschulleitung der Privatuniversität Schloss Seeburg würdigt damit den "Vater" der Wirtschaftspsychologie im deutschsprachigen Raum und gibt einer oder einem Studierenden die Chance, das zukunftsstarke Fach "Wirtschaftspsychologie" an der Privatuniversität Schloss Seeburg zu studieren.

Nach seinem Studium der Psychologie, Betriebswirtschaftslehre und Philosophie wirkte Lutz von Rosenstiel als Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an Universitäten in Augsburg, München, Stuttgart, Wien und Seekirchen. Von 1992 bis 1999 war er Prorektor der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Von Beginn an unterstützte er den Aufbau der Privatuniversität Schloss Seeburg und wirkte hier als hochgeschätzter akademischer Lehrer.

Das in seinem Gedenken zu vergebende Stipendium richtet sich an alle Studieninteressierte im Bereich Wirtschaftspsychologie (Bachelor), die sich bis zum 06.09.2013 an der Privatuni Schloss Seeburg einschreiben. Auswahlkriterien sind bisher erbrachte Leistungen und das im Rahmen der Einschreibung eingereichte Motivationsschreiben.

Ihre Bewerbung und etwaige Rückfragen richten Sie bitte direkt an unsere Studierendenkanzlei unter info @ uni-seeburg.at.

