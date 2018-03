VeggieTag? Deine Entscheidung!

Wien (OTS) - Der Vorschlag des Bündnis 90/Die Grünen in Deutschland für einen fleischfreien "Veggie-Tag" in öffentlichen Kantinen sorgte in den letzten Tagen für kontroverse Reaktionen. Diese gingen von Zustimmung bis hin zum Vorwurf der Bevormundung. Die beiden Organisationen United Creatures und der Vegetarierbund Deutschland (VEBU) zeigen mit der diesen Juli im deutschsprachigen Raum gestarteten Initiative DEINE ENTSCHEIDUNG die Vorteile der fleischfreien Lebensweise auf. Mit Informationen und Fakten sowie mit Rezepten, die Lust auf Vegetarisches machen, will die Kampagne der täglichen Ernährungs-Entscheidung eine solide Grundlage geben und zum Ausprobieren vegetarischer Gerichte ermutigen.

www.deineentscheidung.com kommuniziert mittels verschiedenen Slogans Problemfelder und Alternativen. "Es schmeckt saugut " und "Ich fühle mich saustark" verdeutlichen gesundheitliche Aspekte einer pflanzlichen Ernährung und zeigen, wie einfach und lustvoll der Einstieg in die fleischfreie Lebensweise ist. "Es ist sauheiß" verweist am Beispiel des Klimawandels auf die hohen Umweltkosten und -schäden, während "Es tut sauweh" das Tierleid anspricht. Die Fleischproduktion, insbesondere die Massenproduktion, hat gravierende Auswirkungen auf Tiere, Umwelt und Gesundheit.

"Ich verstehe die Aufregung in Deutschland nicht wirklich, wünsche mir jedoch zu dem Thema auch in Österreich eine Diskussion. Es wäre Aufgabe der Politik, die schwerwiegenden Folgen des intensiven Fleischkonsums zu adressieren, und dabei hätte ein "Veggie-Tag" Wirkung und Symbolkraft zugleich" sagt Thomas Winger, Gründer von United Creatures.

"Unser Ziel ist es, den Fleischkonsum in der Gesellschaft deutlich zu senken sowie die vegetarisch-vegane Lebensweise als attraktive Alternative möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen", so VEBU-Geschäftsführer Sebastian Zösch.

Wer den Umstieg auf tierleidfreie Kost gleich probieren möchte, findet im Veggie-Abo des VEBU das richtige Angebot. Es bietet die Möglichkeit, die aufgezeigten Alternativen direkt zu testen. Kostenlos und unverbindlich steht den Nutzern der Online-Ernährungs-Coach über 30 Tage zur Seite und sendet jeden Tag eine E-Mail mit Rezepten und Wissenswertem zur vegetarisch-veganen Lebensweise.

Kampagnenclip, Veggie-Abo und Hintergrundinformationen finden Sie unter: www.deineentscheidung.com

