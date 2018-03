Wie war die letzte Sportwette? Unabhängige Community für Erfahrungen von Sportwetten

San Giljan (ots) - Wird mein Lieblingsverein heute Abend gewinnen? Und wenn ja, wie hoch? Sollte ich Geld darauf setzen oder doch lieber noch ein bisschen abwarten? Wird der Gewinn auch wirklich ausgezahlt?

Diese Fragen stellen sich Sportbegeisterte Anhänger millionenfach in Deutschland. Wetten macht Spaß und fördert auch den Wettbewerbsgedanken. Seit dem 1.7.2012 darf nun auch in Deutschland gewettet werden. Denn mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag dürfen nun auch private Anbieter im Internet ihre Sportwetten anbieten, sodass sich in den letzten 12 Monaten ein vielfältiges Wettbewerberfeld gebildet hat. Durch die vielen verschiedenen Anbieter von Sportwetten, die nun wie Pilze aus dem Boden schießen, ist der Markt jedoch auch unübersichtlicher geworden und es tummeln sich, trotz strenger Auflagen der Wettportale, immer noch ein paar schwarze Schafe unter den Wettanbietern.

Da es bei den meisten Sportwetten um echtes Geld geht, ist Seriosität natürlich der wichtigste Faktor, der für den Nutzer zählt. Auf dem unabhängigen Portal für Sportwetten-Erfahrungen www.sportwetten.org kann in der Community über die unterschiedlichen Sportwetten-Anbieter diskutiert werden. Jeder Nutzer hat hier die Möglichkeit seinen eigenen Erfahrungsbericht hochzuladen und damit der Öffentlichkeit seine persönliche Meinung, sei sie positiv oder negativ, mitzuteilen. Auf diese Weise entsteht ein Ranking der Sportwetten-Anbieter, sodass jeder Nutzer auf Basis dieser Erfahrungen seine ganz eigenen Entscheidungen treffen kann.

Sportwetten.org ist eine absolut unabhängige Instanz, die zwischen sportbegeisterten Spielern und Wettanbietern vermittelt um den Nutzern die bestmögliche Erfahrung zu ermöglichen. Da Sport vor allem auch Emotion ist, sind die echten Erfahrungsberichte eine der zuverlässigsten Indikatoren, ob der Wettanbieter den hohen Ansprüchen der User genügt, oder nicht. Im Ranking wird vor allem Wert auf die Faktoren Bonus, Quoten und Service gelegt. Aber auch andere individuelle Faktoren spielen bei der Bewertung eine Rolle. So geht zum Beispiel auch in die Bewertung mit ein, ob der Anbieter über eine eigene App für Smartphones verfügt oder ob Kreditkartengebühren verlangt werden.

Bei Sportwetten.org kann man sich bequem mittels Facebook-API anmelden, ohne dass man noch einmal extra seine kompletten Daten eingeben muss. Mit nur einem Klick kann dann jeder seinen persönlichen Erfahrungsbericht für seinen Wettanbieter abgeben. Für jeden abgegeben Bericht kann man attraktive Punkte sammeln und diese bei der nächsten Tipico Sportwette einlösen. So kann man ganz nebenbei auch noch ein bisschen was gewinnen. Es lohnt sich also allemal einmal auf dem Portal vorbeizuschauen. Die besten Wetten gibt es auch auf www.sportwette.net

