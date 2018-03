Fly Tieto 2013

Die virtuelle Reise in neue Bereiche der IT





Die IT-Szene trifft sich zum realen Erfahrungsaustausch der

virtuellen Welt. Nach dem Motto "Lernen von den Besten" präsentieren

die Unternehmen Infocentric Research, Andritz, ASFINAG, Zellstoff

Pöls, A1 Telekom, SAP und Microsoft ihre Best Practise-Projekte rund

um Digitalisierung und Consumerization der IT, während künftige

Themen der Gesundheits-IT durch MedUni Wien, Infocentric Research,

Äskulapp, FH Technikum Wien, Hartinger Consulting und InterSystems

diskutiert werden. U.A.w.g.



Datum: 1.10.2013, 09:30 - 17:30 Uhr



Ort:

The STAGE (vormals TechGate)

Donau City Straße 1, 1220 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Claudia Vlach

Tel.: +43 664 3582089