ÖAMTC gegen Freigabe von Pannenstreifen

Sicherheitsbedenken nach Pannen und Unfällen

Wien (OTS) - Die Ankündigung der ASFINAG, künftig Pannenstreifen bei hoher Verkehrsbelastung freigeben zu wollen, stößt beim ÖAMTC auf keinerlei Gegenliebe. "Der Club spricht sich gegen diesen Plan aus", stellt ÖAMTC-Verkehrsexperte Markus Schneider klar. "Dieses Vorhaben ist bedenklich für die Verkehrssicherheit." Auch das Argument, dass die Rettungsgasse nun den Pannenstreifen ersetzt, kann Schneider so nicht gelten lassen. "Die Rettungsgasse kann allenfalls Einsatzkräften die Zufahrt zu Unfällen erleichtern. Sie ist keinesfalls ein vollwertiger Ersatz für den Pannenstreifen, der ja auch als Abstellfläche dient, um mögliche Verkehrsbehinderungen so kurz wie möglich zu halten."

Ein weiterer Punkt der gegen eine Freigabe spricht, sind fehlende Grundlagen und deren gesetzliche Verankerung. "Es wurde beispielsweise noch nicht definiert, in welchen Abständen Pannenbuchten zu schaffen sind oder welche Geschwindigkeitsbeschränkungen zu gelten haben", merkt der ÖAMTC-Verkehrsexperte an. Zudem können Probleme mit der Verkehrsführung bei Auf- oder Abfahrten entstehen, was wiederum Gefahrenpotenzial birgt. "Auch wurden bestehende Pannenstreifen nicht als Fahrstreifen konzipiert", erklärt Schneider. "Bei hoher Lkw-Belastung können daher Fahrbahnschäden keinesfalls ausgeschlossen werden."

Kommt es tatsächlich zum prognostizierten Verkehrsanstieg, führt kein Weg an einem zusätzlichen Fahrstreifen, unter Beibehaltung eines Pannenstreifens, vorbei. "Verkehrsbeeinflussungsanlagen leisten sicherlich einen wesentlichen Beitrag dazu, dass zu Verkehrsspitzenzeiten das Stauausmaß reduziert wird", erklärt der ÖAMTC-Experte. "Sie können jedoch nicht verhindern, dass ein Fahrzeug beispielsweise eine Reifenpanne hat. Dies würde im morgendlichen Stoßverkehr ohne Pannenstreifen unweigerlich zum Verkehrskollaps führen."

