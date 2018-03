SPÖ-Kärnten: Neuer Verdacht auf illegale Parteienfinanzierung bei FPÖ

Seiser fordert nach Hausdurchsuchungen Aufklärung um FPK-Geschäfte mit ideenschmiede. Wurde Steuerzahler für FPK-FPÖ-Kick-Back-System missbraucht?

Klagenfurt (OTS) - Nachdem aktuell bekannt wurde, dass es erst gestern, Dienstag, wieder Razzien der Korruptionsstaatsanwaltschaft in Zusammenhang mit der FPK bzw. FPÖ wegen des Verdachtes der Untreue und von Kick-Back-Zahlungen an die Freiheitlichen gab, fordert der Klubobmann der SPÖ-Kärnten, Labg. Herwig Seiser, Ragger, Leroutz und Co auf für lückenlose Aufklärung zu sorgen. Es sei zu vermuten, dass die noch tief in der Connect-Affäre steckende FPÖ vormals FPK über die Agentur "ideen.schmiede" ein riesiges Kick-Back-System aufgezogen habe, bei dem Steuergelder zur illegalen Parteienfinanzierung zweckentfremdet wurden.

"Zwischen 2010 und Anfang 2013 haben FPK-Regierungsmitglieder insgesamt über 680.000 Euro an diese Agentur überweisen lassen. Abgesehen von vom Bewies für den völlig unmoralischen Umgang mit dem Geld der Kärntnerinnen und Kärntner, besteht aufgrund der Vielzahl an FPÖ/BZÖ/FPK-Skandalen der Vergangenheit der begründete Verdacht, dass sich Ragger und Co so ihre ausufernde Parteimaschinerie mit finanziert haben", so Seiser.

Unzählige Rechnungen der "ideen.schmiede" würden diesen Verdacht erhärten. So wurden nicht nur zig tausende Euro für die grafische Gestaltung von "Magischen Blütenpflastern", "Gartenfibeln", Postwürfen, der Druck von diversen Eintritts- und Gewinnspielkarten sowie Plakaten und Tafeln ausgegeben, sondern auch Models für Fotoshootings bezahlt. Neben Gerhard Dörfler, Harald Dobernig und Uwe Scheuch, dessen ebenfalls im Visier der Justiz stehenden damaligen Mitarbeiters, an den u.a. eine Rechnung über exakt 5000 Euro für 350 Fahrradhelme adressiert ist, scheint auch der jetzige FPÖ-Obmann Ragger als Auftraggeber auf. Zahlreiche Aufträge, wurden von ihm an die "ideen.schmiede" vergeben: Unter anderem , für die Postwürfe zu einer "Infotour", für die Einladungen und Postfertigung seines "Neujahrstreffens".

"Ragger, der schon hundertaussende Steuereuro für den Ankauf von Nobeluhren missbraucht hat, hat gewaltigen Erklärungsbedarf. Die Justiz ist gefordert, den nicht enden wollenden FPÖ-Sumpf aus Unmoral, Verantwortungslosigkeit, Präpotenz und mutmaßlich krimineller Energie, vollständig und rasch trocken zu legen", so Seiser für den sich ein Motto der FPÖ immer stärker herauskristallisiert, das eine Warnung für alle sein sollte:

"Wo Blau regiert, wird abkassiert!"

