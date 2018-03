Philharmoniker-Chef scharf gegen Festspielkuratorium

Haslauer nennt Zeitplan und kritisiert SP-Politiker

Wien (OTS) - Das Salzburger Festspielkuratorium (Kunst- und Finanzministerium, Salzburger Landeshauptmann, Bürgermeister und Fremdenverkehr) hat in die Intendantensuche überraschend ein Personalberatungsbüro eingeschaltet. Das berichtet NEWS in seiner morgen erscheinenden Ausgabe. Das Vorgehen, eine der wichtigsten Personalien komplett im außerkünstlerischen Kreis zu entscheiden, erregt den Zorn von Philharmoniker-Chef Clemens Hellsberg. "Der teilweise lemurenhaft geführte Versuch, weiterhin Machtpolitik als Selbstzweck zu betreiben, ist für mich abstoßend", sagt er im NEWS-Interview. Die Idee, Headhunter einzuschalten hielte er "für ein Armutszeugnis. An erster Stelle sollte nämlich, pardon!, die Kunst stehen. Wenn man den Fremdenverkehr dazuzählt, kommen 13 Millionen des Budgets von der öffentlichen Hand, also gerade ein Fünftel. Aber die Besetzung des Direktoriums wird zu 100 Prozent von der Politik bestimmt. Da sehe ich einfach ein Missverhältnis." Und: "Wenn gewünscht wird, dass die Wiener Philharmoniker weiterhin das künstlerische Zentrum der Festspiele bleiben, dann muss die Politik uns als jenen treuen Partner sehen, der wir Salzburg sind, und dann für eine Intendanz sorgen, mit der wir eine vertrauensvolle und kreative Partnerschaft eingehen können."

Präsidentin Rabl-Stadler solle über 2017 hinaus im Amt bleiben:

"Sie ist unersetzlich."

Im NEWS-Gespräch nimmt Landeshauptmann Haslauer zur Causa Stellung. Das Personalberatungsbüro solle "die Bewerbungen sortieren, nach gewissen Kriterien analysieren und eine Art Ranking aufstellen, wer für das Hearing geeignet ist". Im September würden die "drei oder vier Bestgereihten" zum Gespräch eingeladen. Die Entscheidung werde in der Kuratoriumssitzung vom 25. September fallen. Ob die Philharmoniker gefragt würden? "Da muss ich mich erst schlau machen, wie das bisher gehandhabt wurde."

Während Hellsberg die von Pereira auf neun Wochen erstreckten Festspiele für zu lang hält, will Haslauer sowohl an der einleitenden Woche geistlicher Musik als auch am abschließenden Ball festhalten. Bloß die Eröffnung, bisher erst nach der geistlichen Woche, solle im Sinne größerer Klarheit vorverlegt werden.

Zum designierten Wiener Festwochenintendanten Markus Hinterhäuser, der von der fast gesamten Kulturwelt sowie von Bürgermeister Schaden und Alt-Landeshauptfrau Burgstaller favorisiert wurde, sagt Haslauer:

"Es gibt in Salzburg große Sympathien für ihn, aber eine Entscheidung ist in keiner Weise gefallen." Von Schadens und Burgstallers "Ankündigungen" halte er "überhaupt nichts, weil die Optik darunter leidet".

Dagegen Hellsberg: "Hinterhäuser hat 2011 als interimistischer Intendant überzeugende Fakten gesetzt, seine jahrelange Tätigkeit als Konzertchef weist ihn als vorzüglichen Mann aus, bei dem sich immer alles um die Kunst gedreht hat."

