Wien, München - Österreichisches Sicherheitstechnologie Unternehmen Salzgeber expandiert nach Deutschland

Mit dem Münchner Unternehmen ProCom System UG präsentiert sich die international tätige Salzgeber Gruppe unter anderem als starker Partner des schottischen CCTV-Anbieters Indigo Vision.

Wien (OTS) - Der Österreichische IT-Unternehmer David Salzgeber expandiert nach Deutschland. Mit dem Technologieunternehmen ProCom System UG wurde im Mai 2013 der erste Standort in München eröffnet. Auf der Sicherheits-Expo München im Juli 2013, hat sich damit einer der Technologieführer im Bereich der IT-basierenden Medien- Video-Audio und Alarmlösungen erstmals der breiten Öffentlichkeit am deutschen Markt präsentiert.

"Der Einstieg hätte nicht erfolgreicher sein können" zieht CEO David Salzgeber Bilanz über die ersten Monate von ProCom System UG. "Namhafte Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Spielbanken, Flugdienstleister und Verkehrsinfrastruktur vertrauen bereits auf die angebotenen CCTV Lösungen", so Salzgeber weiter. Mit ProCom System UG ist auch der Schottische Sicherheitstechnik Hersteller Indigo Vision wieder durch einen international erfahrenen Premium Partner kompetent und leistungsfähig am süddeutschen Markt vertreten.

Der Gegenwart immer einen technischen Schritt voraus

Das gesamte Leistungsspektrum des innovativen IT-Sicherheits-Anlagenerrichters wird zukünftig vom Standort München angeboten. Schwerpunkte von ProCom System UG sind Planung und Realisierung von IP-Lösungen, die auf modernster Technologie aufbauen. Neben seiner Haupttätigkeit im deutschsprachigen Raum ist Salzgeber vor allem mit den von ihm entwickelten UMTS-basierenden Videoübertragungssystemen international gefragt. Aktuell zeigen Infrastrukturbetreiber in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi Arabien großes Interesse an der seit Jahren für den Österreichischen Autobahnbetreiber ASFINAG erfolgreich im Einsatz befindlichen Verkehrs- Videoüberwachung.

In der Slowakei rüstet die Salzgeber Gruppe Einkaufszentren mit IT-Technologie und dem selbst entwickelten WICAM (WIFI Campaign Marketing System) aus. Darüber hinaus ist Salzgeber kompetenter Partner namhafter Unternehmen in den Bereichen Digital Signage, CCTV, Voice Over IP, Data Over Laser, AV Systems, Access Control, Security Systems, Network- Engineering, und IT-Project- Development. "Die Bedürfnisse unserer Kunden zu erkennen und zukunftsweisende Technologien einzusetzen ist der Antrieb unserer Gruppe. Nur so können wir der Gegenwart immer einen technischen Schritt voraus sein." formuliert David Salzgeber das Leitbild seines Unternehmens.

Die IT-Revolutionäre in Wien und München

ProCom System UG wurde 2013 vom Österreichischen IT-Dienstleister David Salzgeber gegründet. Mit seinem Stammunternehmen it-revolutions.com ist Salzgeber einer der Technologieführer im Bereich der IT- Medien- Video- Audio und Alarmlösungen. Zahlreiche in- und ausländische Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Einrichtungen der öffentlichen Sicherheit vertrauen seit Jahren auf Entwicklungen des IT-Revolutionärs. Mit dem Standort München verfügt das neu gegründete Unternehmen ProCom System UG seit Mai 2013 über eine leistungsfähige Zentrale in Deutschland. In Wien errichtet Salzgeber derzeit seine neue Österreich Zentrale die voraussichtlich 2013 bezogen wird.

