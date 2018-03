Waffel- und Schokoladehersteller Loacker will Auslandsgeschäft ausbauen

Südtiroler Unternehmen plant Expansion seines Standortnetzes / Neuauftrag für Franchise-Beratung Syncon

Salzburg/Bozen (OTS/wnd.at) - Die internationale Franchise-Beratung Syncon mit Österreich-Sitz in Salzburg betreut den Südtiroler Hersteller von Waffel- und Schokoladespezialitäten Loacker in seinen Expansionsaktivitäten. Das Unternehmen mit Stammsitz in Unterinn nahe Bozen möchte sein Standortnetz international erweitern und arbeitet intensiv am Aufbau eines Franchise-Systems. Loacker exportiert seine Spezialitäten weltweit in 95 Länder und betreibt derzeit vier Loacker Standorte in Italien und Österreich >>

