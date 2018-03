EINLADUNG: Sommerfest im Psoriasis-Freibad an der Alten Donau Samstag 24. August 2013

Wien (OTS) - Bade- und Grillspaß für Menschen mit Schuppenflechte, Angehöre und Freunde gibt's am Samstag den 24. August ab 13h im Freibad der Selbsthilfegruppe PSO-Austria an der alten Donau (Dampfschiffhaufen 12, 1220 Wien). Für rund 160.000 Menschen mit Schuppenflechte ist der Sommer keine leichte Jahreszeit. Heiße Temperaturen machen Lust auf einen Sprung ins kühle Nass -Freibadbesuche bedeuten jedoch für viele aufgrund der Hautveränderungen große Überwindung. Daher unser Tipp: In PSO-Naturbad an der alten Donau lässt sich der Sommer ganz entspannt genießen! Um Anmeldung wird gebeten (s. unten).

Aufruf im Rekordsommer: Mit Schuppenflechte ungestört baden an der Alten Donau!

"Gerade im Sommer lassen sich die Hautveränderungen nicht gut verstecken. Im Freibad wird man oft angestarrt. Viele Menschen glauben, die Erkrankung wäre ansteckend", schildert Friedericke Schönauer, Obfrau der PSO-Austria, die Problematik. Für Menschen mit Psoriasis steht daher ein eigenes 3.500m2 großes Naturbad an der Alten Donau zur Verfügung, in dem sie entspannt den Sommer genießen können. "Das ist allerdings noch viel zu wenig bekannt! Wir möchten daher alle einladen vorbeizukommen und sich das Bad anzusehen." Spanferkel, Lachs, Salate und mehr warten beim Sommergrillfest am 24. August auf die Besucher. Auf dem Naturstrand in absoluter Ruhelage sind natürlich auch Freunde und Familie herzlich willkommen. Das Bad hat von Mai bis September täglich von 9-19 Uhr geöffnet.

Patientengruppe PSO-Austria: Austausch unter Gleichgesinnten "Wir wissen, dass viele Menschen auch psychisch sehr unter ihrer Schuppenflechte leiden. Wir würden uns freuen, wenn viel mehr Betroffene zu uns in die Patientengruppe kommen und sich mit Gleichgesinnten austauschen möchten, das wirkt oft Wunder", so Friedericke Schönauer. "Das Sommerfest ist ein idealer Tag zum Kennenlernen".

Sommer-Grillfestfest im Naturbad der PSO-Austria

Samstag, 24. August 2013, ab 13h (bei Schlechtwetter: Samstag 31. August)

Dampfschiffhaufen 12, 1220 Wien

Zur Planung bitten wir um kurze telefonische

Anmeldung bis 18. August 2013 bei

Friedericke Schönauer unter 0664-73111991 bzw. per Mail unter office @ psoriasis-hilfe.at

www.psoriasis-hilfe.at

Rückfragen & Kontakt:

eXakt PR

Dr. Andrea Wöber

E-Mail: woeber @ exakt-pr.at ,

Tel. +43 (0)1-890 27 76-12, www.exakt-pr.at