Allianz Sicherheitsreport: Pro Tag mehr als 11 verletzte Fußgänger auf Österreichs Straßen

Wien (OTS) - Bis 2030 werden weltweit Unfälle im Straßenverkehr als Todesursache von Platz 8 auf Platz 5 vorrücken. Besonders betroffen:

Fußgänger, die 22 Prozent aller getöteten Verkehrsteilnehmer stellen. In Österreich starben 2012 81 Menschen als Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Für Fußgänger sind das Queren der Straße in den Längsverkehr und der Schutzweg mit am gefährlichsten, wie ein aktueller Allianz Report ermittelte. Bis zum Jahr 2030 werden hierzulande rund eine halbe Million Menschen in Ballungszentren mehr leben als heute - für die Zukunft erwartet die Allianz daher ein steigendes Risiko für Fußgänger.

"Ein deutlicher Rückgang der im Straßenverkehr verletzten oder getöteten Personen wird ohne ein besonderes Augenmerk auf die Fußgänger nicht zu erreichen sein", erklärt Kurt Benesch, Geschäftsführer des Allianz Kundenservice.

Etwa jeden vierten Tag stirbt in Österreich ein Fußgänger im Straßenverkehr

Im Report des Allianz Zentrums für Technik (AZT) über nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer wurden auch Fußgänger in eine Analyse einbezogen. Dabei zeigte sich: Mehr als ein Fünftel (22 Prozent) aller im weltweiten Straßenverkehr Getöteten war zu Fuß unterwegs, in Österreich waren es im Jahr 2011 17 Prozent, vergangenes Jahr 15 Prozent. Während die Zahl der in Österreich getöteten Fußgänger laut Statistik Austria von 87 auf 81 im Jahr 2012 leicht zurückging, stieg die Zahl der verletzten Fußgänger von 3.646 auf 4.214 an. Auch wenn die Unfallzahlen aufgrund geänderter Erhebungsmethoden nicht mehr ohne Weiteres mit den Zahlen der Vorjahre vergleichbar sind, zeigt sich eine traurige Bilanz: Im Durchschnitt stirbt etwa jeden vierten Tag in Österreich ein Fußgänger im Straßenverkehr, jeden Tag verletzen sich mehr als elf dieser "ungeschützten Verkehrsteilnehmer". Die Dunkelziffer bei Verletzten liegt jedoch deutlich höher, ein Großteil der Verunglückten taucht in den Straßenverkehrsunfallstatistiken nicht auf. Besonders gefährdet sind ältere Menschen: In Österreich sind 51 Prozent aller getöteten Fußgänger Senioren ab 60 Jahren.

29 Prozent aller Fußgänger-Unfälle passieren auf dem Schutzweg

Fußgänger verunglücken vor allem im Stadtverkehr bei Tag und nur zu einem Drittel bei Dämmerung und Dunkelheit. In Österreich ist der Anteil der Fußgängerunfälle auf Schutzwegen mit bis zu 29 Prozent seit Jahren konstant auf sehr hohem Niveau. Im Vergleich der Altersklassen sind Kinder am ehesten, Senioren am wenigsten die Hauptverursacher. Der Allianz Report zeigt aber auch, dass Fußgängerunfälle nur zum geringeren Teil vom Fußgänger selbst verursacht werden. Hauptverursacher ist meist ein Fahrzeuglenker. Unachtsames Straßequeren gilt als Hauptfehlverhaltensweise, zweithäufigster Fehler der Fußgänger ist plötzliches Hervortreten hinter Sichthindernissen. Alkoholisierung bei Fußgängern spielt insbesondere in Osteuropa eine Rolle und liegt dabei zum Teil höher als bei Autofahrern, wie die Zahlen für Ungarn (64 Prozent) und Polen (39 Prozent) zeigen.

Ausblick: Fußgänger leben künftig noch gefährlicher

Wirft man einen Blick in die Zukunft, so erwartet die Allianz ein steigendes Risiko für Fußgänger: In New York sind Fußgänger mit 52 Prozent aller Todesopfer die am meisten gefährdete Gruppe von Verkehrsteilnehmern. Trends wie Urbanisierung und veränderte Mobilitätsgewohnheiten werden sich auch hierzulande massiv auswirken, wie auch ein Blick auf die Entwicklung der Bevölkerungszahlen zeigt:

Bis zum Jahr 2030 werden Österreichs Ballungszentren rund 600.000 Menschen mehr beheimaten als 2009 - mit möglicherweise steigenden Risiken für Fußgänger. Auch wenn es technisch noch nicht möglich ist, alle potentiellen Fußgänger-Pkw-Kollisions-Szenarien mit einer Pkw-seitigen Messtechnik zu erfassen, so gibt es doch schon heute besonders häufige Fußgängerbewegungen, die eine Sensorik am Fahrzeug gut erkennt. Hierbei handelt es sich um das "klassische" Queren der Fahrbahnen in den Längsverkehr hinein. "Wir begrüßen daher die Entwicklung und Implementierung von Fußgängererkennungs- und Notbremssystemen in Kraftfahrzeugen", so Benesch abschließend.

Downloads im Internet unter

tp://www.ots.at/redirect/allianz24

Foto: Kurt Benesch ((C) Allianz) - Abdruck honorarfrei

Pressemeldung als PDF

Report als PDF

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Manfred Rapolter, MA

Unternehmenskommunikation

Allianz Gruppe in Österreich

Hietzinger Kai 101-105

1130 Wien

Tel: +43 5 9009 80690

E-Mail: manfred.rapolter @ allianz.at

Internet: www.allianz.at



Bitte beachten Sie unseren Vorbehalt bei Zukunftsaussagen:

https://www.allianz.at/privatkunden/media_newsroom/disclaimer.html