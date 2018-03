Internationales Tangofestival "Tango en Punta" mit Inklusion in Bregenz

Vom 6. bis 8. September 2013 steht das Festspielhaus im Zeichen des Tangos.

Bregenz (OTS/wortwerk.cc) - Drei Tage Tango pur mit Stars der internationalen Tangoszene, Tango-Shows, Workshops, Milongas (Tanzveranstaltungen), Dokumentarfilm, Fotoausstellung und einem Live-Konzert bilden ein ganz besonderes Festival mit Inklusion:

"Tango en Punta" vereint als Fest der Begegnung professionelle Tänzer, TangoliebhaberInnen und Menschen mit Behinderung aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, Altersgruppen und Gesellschaftsschichten.

Gegründet von der Vorarlbergerin Andrea Seewald und Matías Haber (Uruguay) wurde "Tango en Punta" bereits zweimal als internationales Tango-Festival an dem Menschen mit Down Syndrom mitwirken, in Uruguay durchgeführt. 30 internationale Stars wirkten dort mit. Die Organisatoren, die als "Tinkers" firmieren: "Tango en Punta" verbindet kulturelle und soziale Aspekte auf internationalem Niveau. Wir freuen uns darauf, den Vorarlbergern diesen Tanz als universelle Sprache näherzubringen."

Programmüberblick:

In-Tango bedeutet Tango in seiner ursprünglichsten Form. Zusätzlich zu einer Tangoperformance mit Inklusion, werden Bilder der Fotografin Ishka Michocka gezeigt. Sie hat besondere Momente festgehalten.

Tangokonzert mit Ariel Ardit, Orchester & Tanzshow

Ariel Ardit gehört zu den wichtigsten Stimmen der internationalen Tangoszene. Weiters werden die Tangostars Martín Maldonado & Maurizio Ghella, Ariadna Naveira & Fernando Sánchez, Lucila Cionci & Rodrigo "Joe" Corbata, Claudia Grava & Martin Birnbaumer gemeinsam mit diesem hervorragenden Musiker die Bühne teilen.

Workshops und in-Klassen

Andrea Seewald: "Im Unterricht für Menschen mit Down-Syndrom haben wir die Essenz des Tangos kennengelernt. Tango ist für uns der Ursprung der Kontaktimprovisation. Es geht darum, den anderen in seinem ursprünglichen Sein wahrzunehmen und sich gemeinsam im Rhythmus der Musik zu finden".

Tango Cafés bei denen man zu Kaffee und Kuchen Tangotanzen kann und die abendlichen Gala Milongas, bei der man Profis zusehen und selbst tanzen kann, runden das dreitägige Programm ab. Bei der in-Milonga tanzen Menschen die sich noch nie begegnet sind miteinander. Profis, Menschen mit Down-Syndrom und TangoliebhaberInnen. Alle Inklusions-Programmpunkte (in-Tango, in-Klassen und in-Milonga) sind kostenfreie Veranstaltungen.Mehr auf http://www.tangoenpunta.com

Festival "Tango en punta" in Bregenz



Vom 6. bis 8. September 2013 steht das Bregenzer Festspielhaus ganz

im Zeichen des Tangos.



Drei Tage Tango pur mit Stars der internationalen Tangoszene (Ariel

Ardit), Tango-Shows, Workshops, Milongas (Tanzveranstaltungen),

Dokumentarfilm, Fotoausstellung und einem Live-Konzert bilden ein

ganz besonderes Festival mit Inklusion: "Tango en Punta" vereint als

Fest der Begegnung professionelle Tänzer,

TangoliebhaberInnen und Menschen mit Behinderung aus den

unterschiedlichsten

Kulturkreisen, Altersgruppen und Gesellschaftsschichten.



Datum: 6. - 8.9.2013, jeweils 16:00 - 21:30 Uhr



Ort:

Festspielhaus Bregenz http://www.festspielhausbregenz.at/

Platz der Wiener Symphoniker 1, 6900 Bregenz



Url: www.tangoenpunta.com



Rückfragen & Kontakt:

Andrea Fritz-Pinggera

http//:wortwerk.cc