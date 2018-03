Rotes Kreuz zu Integrationsbericht 2013: Deutsch als Zweitsprache und mehr Lehrpersonal

Wien (OTS/Rotes Kreuz) - Für "grundsätzlich begrüßenswert" hält das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) die Empfehlungen des heute von Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz vorgestellten "Integrationsberichts 2013" im Bereich Sprache und Bildung. Auch der Ergänzung der Schulpflicht durch eine "Bildungspflicht" bis zum 18. Lebensjahr steht das Rote Kreuz positiv gegenüber. "Wenn Fünfzehnjährige nicht lesen, schreiben und rechnen können, bleibt nichts anderes übrig, als das Versäumte auch in diesem Alter noch nachzuholen", sagt ÖRK-Generalsekretär Werner Kerschbaum. "Dass Kinder aus bildungsfernen Familien in denselben unseligen Kreislauf aus geringer Bildung und Arbeitslosigkeit geraten wie ihre Eltern muss auf jeden Fall verhindert werden."

Konkretere Handlungsempfehlungen wünscht sich das Rote Kreuz bei der Pädagogenausbildung. Damit Lehrer im Zuge ihrer Ausbildung Kompetenzen vermittelt bekommen, die der Diversität in den Klassenzimmern entsprechen, fordert das Rote Kreuz das Fach "Deutsch als Zweitsprache" als fixen Bestandteil in der Lehrerbildung aller Schularten. "In vielen Schulklassen liegt der Anteil von Kindern mit einer anderen Erstsprache als Deutsch bei über 50 Prozent. Da wird auch der Geografie- und Mathematiklehrer zum Sprachlehrer", so Kerschbaum.

Auch eine "Sensibilisierung der Pädagogen hinsichtlich der Herausforderung von Integration und Migration" alleine, wie der Integrationsbericht empfiehlt, hält der Generalsekretär nicht für ausreichend. "Die Pädagogen kennen die Herausforderungen aus ihrer täglichen Arbeit", so Kerschbaum. "Was vor allem die Volksschulen konkret brauchen, ist eine bessere Personalausstattung. Die Pädagoginnen und Pädagogen bräuchten Unterstützung von Sozialarbeitern sowie Beratungs- und Teamlehrern - "damit sie Zeit haben, das zu tun, wofür sie da sind: nämlich unterrichten", so Kerschbaum.

Der ÖRK-Generalsekretär bemängelt auch die geringe Anzahl an muttersprachlichen Lehrerinnen und Lehrern. "Deutsch zu lernen und die Erstsprache zu pflegen, das schließt einander nicht aus", sagt Kerschbaum. "Wer eine Sprache gut beherrscht, lernt die nächste leichter." Nirgends sei die Förderung von Mehrsprachigkeit so einfach und preiswert wie in der Schule. Aus mehrsprachigen Kindern sollten nicht wieder einsprachige werden, denn: "In der Schule lassen wir Sprachkenntnisse brachliegen, aber auf dem Arbeitsmarkt sollen wir sie dann nachweisen", so der Generalsekretär.

Diese Vorschläge kosteten Geld, räumt Kerschbaum ein. "Allerdings ist gerade bei der Bildung Sparen sehr teuer", sagt Kerschbaum. "Und je früher die Prävention ansetzt, desto erfolgversprechender ist sie. Jeder Euro, der in die Prävention gesteckt wird, spart später bis zu 14 Euro bei der Intervention. Gibt es eine lohnendere Investition?"

