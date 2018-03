Für den zweiten Gewinner der Sommerkampagne von Eton Institute geht es nach Budapest

Wien (OTS) - Das internationale Sprach- und Weiterbildungsinstitut Eton Institute ermöglicht es mit tollen Angeboten auch diesen Sommer, seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Das internationale Institut bietet nicht nur die Möglichkeit eine neue Sprache zu lernen, hier kann man heuer auch in neue Städte und Kulturen eintauchen. Denn alle, die bis zum 31. August 2013 einen Sprachkurs bei Eton Institute buchen, haben die Chance einen ultimativen Wochenendtrip in eine beliebte Großstadt zu gewinnen.

Der glückliche Gewinner der Reise nach Budapest ist Nadjmiolesmani Abolfazl. Auch er darf sich auf ein Wochenende für 2 Personen in einem 4-Sterne-Hotel samt Frühstück freuen. Es gibt sicher einiges zu entdecken in der faszinierenden und geschichtsträchtigen 1,7 Millionen-Metropole. Das intensive Kulturleben, die wunderbaren Jugendstilbauten und Badepaläste, die prachtvollen Boulevards sowie die traditionsreichen Kaffeehäuser verschaffen Budapest zu Recht den Ruf, das "Paris des Ostens" zu sein.

"Der Sommer bietet sich ideal an, um in eine neue Sprache einzutauchen und seinen persönlichen Horizont zu erweitern. Natürlich sollte man den Sommer auch für ein "Getaway" nutzen und neue Städte und Kulturen entdecken. Wir verbinden beides in unserer Sommeraktion. Bei der nächsten Verlosung gibt es einen Wochenendtrip nach München. Mit etwas Glück können Sie sich bald schon Weißwürste und Brezeln zu einem kräftigen Weizenbier in einem der beliebten Münchner Biergärten gönnen. Oder auch einfach die Sonne im englischen Garten genießen. Unsere Sommerkampagne läuft noch bis zum 31. August und es wird noch einen weiteren glücklichen Gewinner geben. Auch diesen Sommer gibt es natürlich wieder interessante Sprachkurse für Kinder und Erwachsene, Online Kurse, Teacher Training Workshops und viele weitere Angebote", kommentiert Ines Danzinger, Marketing Executive bei Eton Institute.

Die nächste Ziehung der Kampagne findet am 9. September statt und wird zeigen, wer der glückliche Gewinner der nächsten Reise ist und ein einzigartiges Wochenende in München verbringen wird.

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

