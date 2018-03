FPÖ: Kickl: Schulpflicht-Verlängerung soll Folgen der Massenzuwanderung kaschieren

Nötig sind Bekenntnis zum Leistungsprinzip und Sanktionen gegen Bildungsverweigerung

Wien (OTS) - "Wer nach neun Jahren nicht lesen, schreiben und rechnen kann, dem nützt auch eine verlängerte Schulpflicht nichts mehr", hält heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl zu den neuen Regierungsplänen einer "Bildungspflicht" fest. Der wahre Hintergrund dieser bildungspolitischen Flickschusterei sei der Umstand, dass in den Ballungszentren wie Wien die Zuwanderungspolitik der Regierung das Bildungssystem massiv ramponiert habe. "Interessant ist auch, dass von der SPÖ die Wehrpflicht als überflüssiger Zwang schlechtgeredet wurde, sie dafür aber jetzt zahlreiche Jugendliche zu einer verlängerten Schulpflicht zwingen will", so Kickl.

Wichtige bildungspolitische Maßnahmen seien ein klares Bekenntnis zum Leistungsprinzip in der Schule verbunden mit einer Qualitätssteigerung bei den Lehrern. "Dazu ist es nötig, die Gewerkschaften endlich zurückzustutzen, die ihre Eigeninteressen über die Anliegen der Schüler und Eltern stellen", so Kickl. Die volle Konzentration müsse in der Pflichtschule dem Erlernen der Grundtechniken gelten. "Schüler, die das nicht schaffen, sollten in der langen Ferienzeit von den Lehrern zusätzlich gefördert werden", schlägt Kickl vor.

Grundsätzlich sei es allerdings eine Bringschuld der Zuwanderer, die deutsche Sprache zu erlernen, um dem Unterricht folgen zu können. "Ausländer, die beispielsweise durch fehlende Sprachkenntnis Bildungsverweigerung betreiben, sollen auch die sozialen Beihilfen gekürzt oder gänzlich gestrichen werden können. Wir wollen kein System, in dem Bildungsverweigerer von der Schule in die Mindestsicherung und dann in die Pension getragen werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle leistungsbereiten Menschen im Land", hält der FPÖ-Generalsekretär fest.

