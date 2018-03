Sky Deutschland Ergebnisse 2. Quartal 2013: Fortgesetzt starkes Wachstum; Beginn einer neuen Saison

Finanzperformance nimmt weiter Fahrt auf (im Vergleich zu Q2 2012)

EBITDA: 36,8 Mio. Euro (+ 60%)

EBIT: 14,8 Mio. Euro (+ 151%)

Umsatz: 375,4 Mio. Euro (+ 15%)

ARPU: 33,74 Euro (+ 1,58 Euro)

Weitere operative Wachstumsimpulse

Gesamtkundenzahl: Steigerung um 47.900 auf 3.453.000

Sky Premium-HD-Kunden: Steigerung um 83.600 auf 1.697.000

Kunden mit Sky+: Steigerung um 105.800 auf 1.170.600

Kunden mit Zweitkarte: Steigerung um 18.400 auf 393.000

Sky Go Kundenlogins: 16,7 Millionen

Weichen für das 2. Halbjahr gestellt

Live-Bundesliga-Übertragung beginnt am 9. August 2013 (2. Bundesliga bereits gestartet)

Sky ab jetzt für IPTV- und Mobilfunkkunden der Deutschen Telekom verfügbar

Sky in Kürze auch für IPTV- und Mobilfunkkunden von Vodafone verfügbar

Start des neuen HD Bundesliga/Sport Multifeed Service

Neue Sky HD Fan Zone ab 10. August 2013

Sky Go: Bundesliga jetzt auch über 3G/4G empfangbar

Sky Go: Sky Sport News HD Datencenter jetzt auch für iPhone und iPod touch

Sky Sport News HD App für iPad, iPhone und iPod touch verfügbar

Mehrjährige Verlängerung der exklusiven Live-Rechte für die englische Premier League

Mehrjährige Verlängerung der exklusiven Live-Rechte für die drei Golf-Majors US Open, The Open und PGA Championship

Start von Sport1 US HD mit dem Besten aus dem US-amerikanischen Sport

Langfristige Ausweitung der exklusiven Vereinbarung mit MGM

Erweiterung des marktführenden HD-Angebots auf bis zu 69 Sender

Focus-Money im Juli 2013: Sky "Fairster Premium-TV-Anbieter"

Ausblick bestätigt

Das Unternehmen geht davon aus, dass das EBITDA im Gesamtjahr 2013 positiv sein und danach stark weiterwachsen wird Brian Sullivan, Vorsitzender des Vorstands der Sky Deutschland AG: "Wir hatten

ein hervorragendes zweites Quartal mit starkem operativem Wachstum und guten Finanzergebnissen. Sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Halbjahr haben wir ein positives EBITDA erzielt. Mit den exklusiven Bundesliga-Rechten, einem konkurrenzlosen Sportangebot, großartigen neuen Sendern, innovativen Produkten und einer deutlich vergrößerten Verbreitungskapazität haben wir die besten Voraussetzungen für weiteres Wachstum im zweiten Halbjahr und darüber hinaus geschaffen."

Auch im zweiten Quartal 2013 hat Sky Deutschland ein starkes operatives Ergebnis erzielt. Die Gesamtkundenzahl stieg um

47.900 (Q2 2012: 47.100) auf 3.453.000 (Q2 2012: 3.132.000). Der Brutto-Abonnentenzuwachs im zweiten Quartal betrug 131.400 (Q2 2012:

124.000).

Die annualisierte Quartals-Kündigungsquote verbesserte sich auf 9,7% (Q2 2012: 9,9%) und die rollierende Zwölf-Monats-Kündigungsquote betrug 12,0% (Q2 2012: 11,5%). Diese guten Ergebnisse wurden trotz einer Reduzierung der Telefonmarketing-

Aktivitäten zu Anfang dieses Jahres erzielt. Diese wurden vorgenommen, um das qualitative Kunden- und Umsatzwachstum zu verbessern.

Starke Finanzergebnisse

Der Umsatz im zweiten Quartal wuchs um 15% auf 375,4 Mio. Euro (Q2 2012: 326,7 Mio. Euro). Hauptumsatztreiber waren die Einnahmen aus Abonnements, die um 16% auf 347,0 Mio. Euro stiegen (Q2 2012: 300,0 Mio. Euro). Gestützt wurde diese Entwicklung durch wachsende Abonnentenzahlen sowie einen um 1,58 Euro höheren Durchschnittsumsatz pro Abonnent (ARPU), der auf 33,74 Euro (Q2 2012: 32,16 Euro) anstieg. Die Gesamtkosten ohne Abschreibungen betrugen 338,6 Mio. Euro (Q2 2012: 303,6 Mio. Euro). Das EBITDA verbesserte sich um 60% auf 36,8 Mio. Euro (Q2 2012: 23,0 Mio. Euro). Dementsprechend stieg auch das EBIT auf 14,8 Mio. Euro (Q2

2012: 5,9 Mio. Euro) und das Ergebnis nach Steuern auf -0,9 Mio. Euro (Q2 2012: -13,8 Mio. Euro).

Wie bereits berichtet, ist ein Vergleich der Kosten mit denen des Vorjahres erschwert, da in diesem Jahr in allen Fußball-Wettbewerben ein Spieltag vom ersten in das zweite Quartal verschoben wurde. Auf Halbjahresbasis verbesserte sich das EBITDA im Jahresvergleich um 60,1 Mio. Euro und betrug 42,6 Mio. Euro - verglichen mit -17,5 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2012. Die gute Finanzperformance ergibt sich aus dem Anstieg des Gesamtumsatzes um 15% auf 739,4 Mio. Euro (1. Halbjahr 2012: 645,1 Mio. Euro), während die operativen Kosten um 5% auf 696,8 Mio. Euro stiegen (1. Halbjahr 2012: 662,6 Mio. Euro).

Weitere operative Wachstumsimpulse

Sky Premium-HD setzte seinen Erfolg fort: Im zweiten Quartal stieg die Zahl der Sky HD-Kunden um 83.600 auf 1.697.000 (Q2 2012:

1.171.800). Damit hat sich mittlerweile fast die Hälfte aller Sky Kunden (49,1%) für das Premium-HD Angebot von Sky entschieden (Q2 2012: 37,4%). Nach dem kürzlich erfolgten Start von "Sport1 US HD", der exklusiven Aufschaltung von "MGM HD Channel" und "Eurosport 2 HD" sowie der Einführung von "Syfy HD", "13th Street HD" und "E! Entertainment HD" zum Jahresanfang, umfasst das marktführende HDAngebot von Sky mittlerweile bis zu 69 hochauflösende Sender - und wird in Zukunft noch weiter ausgebaut. Bereits im September startet der neue Sender "Universal Channel HD" auf Sky in Deutschland und Österreich.

Sky+ verzeichnete ebenfalls eine starke Nachfrage: Im zweiten Quartal stieg die Kundenzahl um 105.800 auf 1.170.600 (Q2 2012:

584.000). Mittlerweile genießt mit 33,9% (Q2 2012: 18,6%) bereits ein Drittel aller Sky Abonnenten die Freiheit und den Komfort von Sky+, zu dem auch Sky Anytime, das On-Demand-Angebot von Sky, gehört. Seit Mai 2013 ist Sky+ ebenfalls für die Kabelkunden

von Unitymedia und damit in fast allen Haushalten in Deutschland

und Österreich verfügbar. Dies betrifft auch die 2-Terabyte-Version von Sky+, die sowohl die Aufnahmekapazität als auch die Auswahl des On-Demand-Angebots auf Sky Anytime deutlich vergrößert.

Sky Go, das führende Over-the-Top-Angebot (OTT) im deutschen und österreichischen Abo-TV, kommt weiterhin sehr gut bei Kunden an. Der Service ermöglicht es, flexibel auf eine große Auswahl von Sky Programmen auf verschiedenen Endgeräten zuzugreifen. Im zweiten Quartal 2013 verzeichnete Sky Go fast 16,7 Millionen Kunden-Logins (Q2 2012: 6,9 Millionen), dabei wurden allein seit April 2013 die ersten drei Staffeln der atemberaubenden HBO-Serie "Game of Thrones" mehr als eine Million Mal gestreamt.

Die Zahl der Kunden mit einer Zweitkarte stieg um 18.400 auf 393.000 (Q2 2012: 248.000), da immer mehr Haushalte das erstklassige Unterhaltungsangebot von Sky gleichzeitig in verschiedenen Räumen nutzen wollen. Zuschauerquoten auf Rekordniveau unterstreichen die wachsende Attraktivität des Sky Programmangebots: Im zweiten Quartal verfolgten 12 Millionen einzelne Zuschauer das großartige Unterhaltungsangebot auf allen Sky Sendern (Q2 2012: 10 Millionen), dies entspricht einem Anstieg um 20%. Auch Sky Sport News HD bestätigte seine Führungsposition: Die durchschnittliche tägliche Zuschauerzahl stieg im zweiten Quartal 2013 um 60% auf 310.000 (Q2 2012: 190.000) und erzielte Rekordwerte sowohl in der Verweildauer als auch beim Marktanteil.

Die erfolgreichste Fußballsaison in der Unternehmensgeschichte

Die 50. Bundesliga-Saison hat den Zuschauerzahlen für die Bundesliga-Berichterstattung einen deutlichen Schub beschert. Der durch die AGF ermittelte Marktanteil der Sky Konferenz am Samstag erreichte bis zu 26,2% (Saisondurchschnitt: 17,3%) bei Männern zwischen 14 und 49 Jahren und bis zu 1,48 Millionen Zuschauer an einem einzelnen Spieltag der laufenden Saison. Eine repräsentative Studie der Marktforschungsinstitute Enigma/GfK ergab darüber hinaus, dass am 15. Spieltag 1,18 Millionen zusätzliche Zuschauer die Spiele in Sky Sportsbars verfolgt hatten.

Die starken Leistungen der deutschen Teams in der UEFA Champions League haben die diesjährige Saison zur erfolgreichsten in der Unternehmensgeschichte gemacht: In den vier Halbfinalspielen und im Finale stieg die durchschnittliche Sehbeteiligung im Jahresvergleich um 80%. Insgesamt sahen 5,52 Millionen Zuschauer in Abonnentenhaushalten die Begegnungen. Zusätzlich verfolgten fünf Millionen Zuschauer die vier Halbfinalbegegnungen und das Finale in den Sky Sportsbars.

Zum Auftakt der Fußballsaison 2013/14 im Juli hat Sky seinen neuen HDMultifeed-Service eingeführt und damit sein marktführendes HD-Angebot auf alle Live-Spiele der Bundesliga und der UEFA Champions League erweitert. Seit Juli zeigt Sky außerdem alle Live-Spiele der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals in brillanter HD-Qualität, inklusive der Sky HD-Konferenz für alle vier Wettbewerbe.

Darüber hinaus bringt Sky alle Spiele deutscher und österreichischer Clubs in der UEFA Europa League live in HD. Damit können die Fans der 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga alle Spiele und alle Tore ihrer Lieblingsteams live und in echtem HD verfolgen.

Doch damit nicht genug: Ab 10. August 2013 können Kunden mit der Sky HD Fan Zone mehrere Spiele gleichzeitig auf dem Bildschirm sehen, zwischen ihnen umschalten und so über das Spielgeschehen aller Begegnungen auf dem Laufenden bleiben. Mit Beginn der neuen Saison 2013/14 sind alle Bundesliga-Spiele auch auf Sky Go über Mobilfunknetze verfügbar. So können Sky Go Abonnenten das Spiel ihrer Mannschaft sogar beim Grillabend via iPhone oder auf dem iPad im Bahnhof live verfolgen. Darüber hinaus ist das Sky Sport News

HD Datencenter - das beliebte Sky Go Feature, das die Kunden mit aktuellen Spielständen, Spielplänen, Ergebnissen und Statistiken rund um die Uhr auf dem Laufenden hält - nun auch auf dem iPhone und iPod touch verfügbar.

Erst letzte Woche hat Sky die brandneue, kostenfrei erhältliche Sky Sport News HD App gestartet. Mit ihr haben Kunden Zugriff auf die aktuellsten Nachrichten und Ereignisse aus der Welt des Sports:

ausführliche Hintergrundinformationen, eine Auswahl von tagesaktuellen Videoclips sowie Statistiken aus dem innovativen

Sky Sport News HD Datencenter. Alle, die sich rund um die Uhr informieren wollen, haben die Möglichkeit, auf den Live-Video- und Audiostream von Sky Sport News HD zuzugreifen und können zusätzlich ein umfangreiches und ständig aktualisiertes Angebot von Videoclips abrufen, die jeweils über die App erworben werden können.

Ausbau des Live-Sport-Angebots

Für die Fans der englischen Premier League verlängerte Sky seine mehrjährige Exklusivvereinbarung, die auch die Verbreitung via Internet und Mobilfunk mit Sky Go umfasst. Auch im Golfsport bleibt Sky die Nummer eins in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen verlängerte die Übertragungsrechte für drei Golf-Majors (US Open, The Open und die US PGA Championship), die zu den wichtigsten Sportereignissen im Golfkalender zählen.

Mit Live-Übertragungen von spannenden Sportereignissen wie der NFL, der NBA, College-Football und -Basketball sowie der IndyCar Series bereichert der neue Sender Sport1 US HD das Angebot um Highlights aus dem US5/8 amerikanischen Sport. Der Sender startete am 1. August und ist über Satellit nur für Sky Kunden verfügbar.

Mehrjährige Verlängerung der exklusiven Vereinbarung mit MGM

Im Juli 2013 haben Sky Deutschland und MGM Television (MGM) ihre Zusammenarbeit mit einer neuen, mehrjährigen Verlängerung der bestehenden Vereinbarung ausgebaut. Sky sichert sich damit die exklusiven Pay-TV- und SVODRechte inklusive Sky Anytime und Sky Go für die aktuellsten Kinoblockbuster von MGM, unter anderem für "Skyfall" und "Der Hobbit - Eine unerwartete Reise". Daneben haben die beiden Unternehmen eine langfristige Vereinbarung zur exklusiven Verbreitung des im Juli 2013 gestarteten Senders "MGM HD Channel" über Sky in Deutschland und Österreich abgeschlossen.

Sky Angebot jetzt auch über IPTV und Mobilnetzwerke verfügbar

Seit Juli 2013 haben Kunden der Deutschen Telekom in vollem Umfang Zugang zu den Sky Paketen, einschließlich des führenden HD-Angebots von Sky und der Flexibilität von Sky Go. Ab August und ebenfalls rechtzeitig zur Bundesliga- Saison, erhalten auch Vodafone-Kunden Zugang zu den Sky Paketen. Das Angebot startet mit einer breiten Auswahl exklusiver Premiumsender, einschließlich solcher aus dem marktführenden Sky HD-Angebot. Geplant ist die schnelle Ausweitung dieses Angebots auf alle Sky Sender. Diese Vereinbarungen komplettieren die Marketing- und Vertriebspartnerschaften mit allen wesentlichen Kabel- und IPTV-Netzbetreibern.

"Herausragende Leistung" bei TV-Innovationen

Bei den Connected TV Awards 2013 in London war Sky Go der Gewinner - ein weiterer Beweis für die außergewöhnliche Innovationskraft von Sky bei der Entwicklung wegweisender Produkte und Services für seine Kunden. Weiterhin wurde Sky zum dritten Mal in Folge als "Bester HDTV-Anbieter" mit dem Publikumspreis des Auerbach-Verlags ausgezeichnet. Zum zweiten Mal in Folge erzielte Sky die Top-Wertung als "Fairster Premium TV Anbieter" von Focus-

Money.

