"kreuz und quer" mit Teil 1 der Doku "Morgenland" über den Islam

Wien (OTS) - Christoph Riedl präsentiert am Dienstag, dem 6. August 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 in "kreuz und quer" mit "Morgenland: Ein Prophet verändert die Welt" den ersten Teil eines Islam-Dreiteilers. Um 23.15 Uhr folgt mit "Gesichter des Islam - Glaube und Kultur" ein Film über die Ziele des Islam als Religion und darüber, woran Muslime wirklich glauben.

"Morgenland - Ein Prophet verändert die Welt", 22.30 Uhr, ORF 2

Auftakt der dreiteiligen Dokumentationsserie: Vor mehr als 1.300 Jahren trat im heutigen Saudi-Arabien ein Mann namens Mohammed auf und verkündete eine neue Religion. Nur wenige Generationen später wehte das Banner des Propheten auf drei Erdteilen. Der Islam entfaltete eine Dynamik, die das Gesicht der Welt veränderte und bis in die Schlagzeilen der Tagespresse hinein die Welt noch heute in Atem hält. Aber Islam und Christentum, Morgenland und Abendland müssen nicht in Konfrontation erstarren. Die Kulturen haben gemeinsame Wurzeln. Das ist das Thema des ersten Teils der Dokumentationsserie "Morgenland". Im Mittelpunkt stehen die Anfänge der Weltreligion Islam, ihr Prophet Mohammed und die Offenbarungsbotschaft, die er verkündete.

Zentrale Fragen werden im Film dargestellt und diskutiert: Warum ist der Koran Gottes Wort? Was ist das geistige Umfeld der neuen Religion, die auch Jesus als Propheten integriert? Wie entstand eigentlich der Koran - und was haben Traditionen wie die Vielehe mit ihm zu tun? Welche historischen Umstände machten Mohammed nicht nur zum Religionsstifter, sondern auch zum Staatsmann und Feldherrn?

Im Lichte neuester Forschung werden die Gründe für die rasante Ausbreitung der neuen Religion dargestellt, die Entstehung des Begriffs Dschihad ("Heiliger Krieg") und die Expansion bis nach Spanien, wo es in der Folge zu einer höchst fruchtbaren Begegnung der Kulturen kommt. Die dramatische Erzählung gipfelt in einer Rekonstruktion der Metropole Bagdad zur Zeit von Harun ar-Rashid. So ist eine Weltstadt im 9. Jahrhundert zu erleben, in der islamische Kultur und arabischer Wissensdurst am Hof des legendären Kalifen erblühen.

In den berühmten Ranglisten über "Wichtigste Personen der Weltgeschichte" steht Mohammed, der Handelsgehilfe und Karawanenführer aus Mekka, immer wieder auf Platz eins. "Morgenland -Ein Prophet verändert die Welt" erzählt, wer dieser Mohammed war -und welche Umstände ihn und seine Nachfolger zum Erfolg führten.

Für die Dokumentation wurde in neun islamischen Ländern an Originalschauplätzen gedreht. Ausgewählte Spielszenen entstanden in den Atlas-Studios im marokkanischen Ouarzazate. Die Gesprächspartner im Film sind u. a. der Aga Khan, das Oberhaupt der Ismailiten, sowie der katholische Theologe Hans Küng.

Der zweite Teil "Morgenland - Mit den Schwertern der Geister" steht am Dienstag, dem 13. August, Teil drei "Morgenland - Imperien am Scheideweg" am Dienstag, dem 20. August, jeweils um 22.30 Uhr auf dem Programm.

"Gesichter des Islam - Glaube und Kultur", 23.15 Uhr, ORF 2

"Gesichter des Islam" ist eine filmische Entdeckungsreise in die Welt von 1,5 Milliarden Muslimen. Die aufwendige TV-Dokumentation von Hannes Schuler führt zu Menschen, die den Islam als Religion und Lebensweise praktizieren. Zu Wissenschaftern, Lehrern und Aktivisten, die ihn als Weltanschauung und gesellschaftliche Kraft verstehen und modernisieren wollen. Zu Orten seiner Geschichte und seines Alltags -von Moscheen und Märkten bis zu Schulen, Werkstätten und Musikstudios. In so unterschiedliche Länder wie Saudi-Arabien und Indonesien, die Türkei und Ägypten.

Die Dokumentation "Gesichter des Islam - Glaube und Kultur" spürt den religiösen Grundlagen und der Vielfalt der muslimischen Welt nach -von der weitgehend laizistischen Türkei über das oft fundamentalistische Saudi-Arabien bis nach Indonesien mit seiner bunten Mischung an Religionen.

Nur die "Fünf Säulen des Islam" haben alle Musliminnen und Muslime gemeinsam: Glaubensbekenntnis, Gebet, Fasten, das Almosengewähren und die Pilgerfahrt nach Mekka. Sonst herrscht Vielfalt: In Istanbul beginnt eine junge Familie mit dem Einkauf des festlichen Prinzengewandes einen wichtigen Tag im Leben ihres kleinen Sohnes Efe, die Beschneidung. Junge Rockmusiker zwischen Glauben und Selbstverwirklichung werden gezeigt. In der Wüste Saudi-Arabiens pflegen Beduinen, wie zu Zeiten des Propheten, das einfache Leben der Kamelzüchter, und in Riad wird ein Kalligraphiekünstler beobachtet. In Mekka besuchen Pilger Stationen der "Hadsch"-Wallfahrt und umrunden Pilger die Kaaba, den zentralen Ort der Muslime. Der ägyptisch-schweizerische Islamwissenschafter Tariq Ramadan will als Islamwissenschafter und Gelehrter für einen Islam der Vernunft und der Verständigung gesehen werden. In Indonesien führt die Schwester des Sultans von Cirebon durch die Feierlichkeiten zum Geburtstag des Propheten; ein Schattenspieler zeigt und erklärt sein Wayang-Theater. In Istanbul leitet die Architektin Nilgün Olgun die Restaurierungsarbeiten in der prächtigen Süleymaniye-Moschee, und der einstige Kölner Imam Habil Öndes wird als Seelsorger und Chorleiter der Istanbuler Stadtteil-Moschee Sultan Valide gezeigt.

Mit den Begegnungen, in den Interviews und im Kommentar klärt der Film wichtige Fragen und aktuelle Aspekte des Islam.

