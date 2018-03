ORF III mit Julia Gschnitzer bei den "Festspielgesprächen" und "Kabarett Total"

Am 6. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Barbara Rett bittet die Stars des Salzburger Festspielsommers zum Gespräch: Am Dienstag, dem 6. August 2013, begrüßt Barbara Rett um 19.45 Uhr Kammerschauspielerin Julia Gschnitzer bei den "Salzburger Festspielgesprächen". Julia Gschnitzer spielt in der gefeierten Neuinszenierung des "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen an der Seite von Cornelius Obonya und Brigitte Hobmeier Jedermanns Mutter und beglückt - so die Kritik - im Alter von 81 Jahren mit mädchenhafter Anmut, prägnanter Diktion und imposanter Bühnenpräsenz. Im Jahr 2011 feierte die Grande Dame des Volkstheaters ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum und kann auf eine beeindruckende Zahl an wichtigen Rollen zurückblicken. Sie war das Gretchen in Goethes "Faust", Luise in Schillers "Kabale und Liebe" und Desdemona in Shakespeares "Othello". Dem Fernsehpublikum bekannt wurde sie vor allem als Franziska Jägerstätter in dem Film "Der Fall Jägerstätter" von Axel Corti und als Alte Nane in "Die Siebtelbauern" von Stefan Ruzowitzky. Julia Gschnitzer erzählt Barbara Rett, wie sie die Regisseure des "Jedermann" dazu bekommen hat, sie nicht als komische Alte auftreten zu lassen, wie sie mit der Todesnähe dieser Figur umgeht und warum sie überhaupt auf der Bühne steht und Theater spielt.

Um 20.15 Uhr lädt ORF III zum zweiten Teil von "Kabarett Total", einem vergnüglichen Ausschnitt der "Langen Nacht des Kabaretts", die seit 15 Jahren ein Fixpunkt der österreichischen Kleinkunstszene ist. Die größten Talente des Landes präsentieren die Highlights aus ihren aktuellen Programmen, u. a. der neue "Steirerstern am Kabarett-Himmel" Paul Pizzera, die frischgebackenen "Kleinkunstnagel 2011"-Gewinner BlöZinger, der charmante Kärntner "Nestbeschmutzer" Wolfgang Feistritzer und der schräge oberösterreichische Poetry-Slammer Didi Sommer.

Kabarettistisch geht es um 21.10 Uhr weiter: Im Rahmen der "Hyundai Kabarett-Tage" präsentiert Gregor Seberg sein Programm "Oh, du mein Österreich". Jahrelang wurde Georg von seinem Zwillingsbruder Gregor versteckt gehalten, jetzt muss er von vorne beginnen und darf seinen Heimatort frei wählen. Er beginnt eine Reise durch die Extreme, durch die neun vollkommen unterschiedlichen Bundesländer Österreichs: ein Land - neun Völker.

Um 22.05 Uhr zeigt ORF III die Fortsetzung des Zweiteilers "John Rabe - Der gute Deutsche von Nanking" im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film", ein bewegendes Heldendrama rund um den deutschen Kaufmann John Rabe, der die chinesische Bevölkerung vor den Angriffen des japanischen Militärs rettet. Unter der Regie von Oscar-Preisträger Florian Gallenberger verkörpert Ulrich Tukur brillant und charismatisch den Titelhelden. An seiner Seite agieren Daniel Brühl, Anne Consigny und Steve Buscemi.

