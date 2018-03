Land Salzburg: Staatsanwaltschaft ermittelt neuerlich wegen Ithuba-Honoraren

Justizministerin bestätigt damit Kritik von Collatio

Wien (OTS) - Die Staatsanwaltschaft nimmt neuerlich Ermittlungen wegen jener Honorare auf, die Ithuba dem Land Salzburg zur Aufarbeitung der Spekulationsgeschäfte verrechnet. Das erklärte Justiziministerin Beatrix Karl in der schriftlichen Beantwortung einer Anfrage vom 24. Juli 2013, die die Abgeordnete zum Nationalrat, Dagmar Berlakowitsch-Jenewein eingebracht hatte. Karl berichtet darin, dass dieser Sachverhalt bereits einmal Gegenstand eines bei der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption geführten Ermittlungsverfahrens gewesen sei, welches jedoch damals mangels eines Anfangsverdachtes zurückgelegt wurde. Eine im Rahmen der parlamentarischen Anfrage übermittelte Sachverhaltsdarstellung würde nun zum Anlass genommen, "das vorgenannte Verfahren amtswegig fortzusetzen und anhand der neuen Tatsachen und Beweismittel einer ergänzenden Überprüfung zu unterziehen", wie es wörtlich in der Anfragebeantwortung der Justizministerin heißt.

Wie das Nachrichtenmagazin Profil in seiner Ausgabe vom 22. Juli berichtet, steht der Vorwurf im Raum, das Honorar zur Aufarbeitung der Spekulationsgeschäfte des Landes an Ithuba sei mit einem Fixum von zwei Millionen Euro und einer erfolgsabhängigen Vergütung in Höhe von weiteren fünf Millionen Euro weit überhöht. Das hätten Vergleichsangebote ergeben, die als Sachverhaltsdarstellung im Rahmen der parlamentarischen Anfrage auch der Justizministerin zur Kenntnis gebracht wurden. Diesen zufolge verrechnete der teuerste Anbieter einen Stundensatz von 300 Euro, was bei einem zu erwartenden Gesamtaufwand von 850 Stunden ein Honorar von lediglich 255.000 Euro ergibt. Bestätigt sich dieser Sachverhalt so stehe der Verdacht der Untreue unter anderem von Ithuba-Chef Willi Hemetsberger und zweier Ithuba-Vorstandsmitglieder im Raum, berichtet Profil.

Mit der Wiederaufnahme des Verfahrens bestätige die Justizministerin Kritik, die er bereits zu Beginn des Jahres geäußert habe, erklärt dazu der Finanzexperte Rainer Stich vom Beratungsunternehmen Collatio. Stich ist zuversichtlich dass ein neutraler Gutachter die Kostenhöhe als überhöht bestätigen wird.

Forensische Aufarbeitung kostet Bruchteil der zuletzt genannten Beträge

Das Land Salzburg ist aber auch derzeit auf einer anderen Front im Begriff mehrere Millionen Euro zu verschenken, stellt Finanzexperte Rainer Stich vom Beratungsunternehmen Collatio fest. In Fernsehauftritten des mit der Aufarbeitung beauftragten Universitätsprofessors Meinhard Lukas wurde vor wenigen Tagen festgestellt, dass der Verlust des Landes aus den Finanzgeschäften rund 350 Millionen Euro betrage. Der vom Land Salzburg beauftragte ehemalige Bankberater der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich erweckte dabei den Eindruck, als ob dieses Geld ein für alle Mal verloren und für das Land abzuschreiben wäre. Gleichzeitig machte sich der Berater gegen eine forensische Aufarbeitung des Falles mit der Begründung stark, dies würde Millionen kosten.

Rainer Stich wiederspricht diesem Standpunkt. Eine forensische Aufarbeitung der Geldgeschäfte des Landes Salzburg würde zwischen 150.000 und 300.000 Euro kosten und wäre die Basis für Ansprüche, die das Land an jene Banken stellen könnte, die Spekulationsgeschäfte angeboten haben.

Man werde diesbezüglich den verantwortlichen Politikern Informationsgespräche anbieten.

