FP-Nepp: Kurz-Voschlag für "Problemschüler" ein Sommergag

Weltfremd und leistungsfeindlich

Wien (OTS/fpd) - "Um in die Medien zu kommen, ist VP-Staatsekretär offenbar nichts zu schräg", meint der Wiener FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Dominik Nepp. Der Vorschlag, die Schulpflicht für sog. Problemschüler bis zum 18. Lebensjahr zu verlängern, drückt nicht nur Leistungsfeindlichkeit sondern auch Hilflosigkeit in der ÖVP-Bildungspolitik aus. Warum nicht gleich die Schulpflicht bis 28, 48 oder 68 ausdehnen? Bedeutet "lebenslanges Lernen" bei der ÖVP etwa lebenslang in der Schule sitzen?

"Problemschüler" können aus Sicht von Integrations-Guru Kurz wohl nur solche Jugendliche sein, die mangels ausreichender Deutschkenntnisse keine Lernerfolge erzielen können. Welcher Zuwanderer das jedoch bis zum Alter von 15 Jahren noch nicht geschafft hat, wird das bis 18 auch nicht bewerkstelligen können. "Nur wenn die ÖVP die von der FPÖ nach langen Jahren übernommene Forderung "Deutsch vor Schule" auch endlich mit Leben erfüllt und nicht nur als Wahlkampf-Slogan verwendet sowie weiter auf das leistungsfördernde, differenzierte Schulsystem setzt, können solche Problemschüler in Zukunft verhindert werden", betont Nepp abschließend. (Schluss)otni

