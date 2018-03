CHRONIKEN DER UNTERWELT - CITY OF BONES - Europapremiere am 20. August in Berlin

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Mundis versammelt Euch - die Schattenjäger sind in der Stadt! Hollywoodglamour in Berlin: Das Filmhighlight des Sommers CHRONIKEN DER UNTERWELT - CITY OF BONES feiert am 20. August im CineStar im Sony Center Berlin seine Europapremiere.

In Anwesenheit der Hauptdarsteller Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert Sheehan und Kevin Zegers sowie Regisseur Harald Zwart, der Bestseller-Autorin Cassandra Clare, Produzent Robert Kulzer und Executive Producer Martin Moszkowicz lädt Constantin Film an diesem Abend in der Hauptstadt zur Europapremiere ein.

Ab 19 Uhr werden die Künstler auf dem Roten Teppich Rede und Antwort stehen, für Fotos posieren und massenhaft Autogramme schreiben. Um 20 Uhr folgt dann nach einer kurzen Bühnenpräsentation mit den prominenten Gästen die Filmvorführung.

Die Bestseller-Verfilmung CHRONIKEN DER UNTERWELT - CITY OF BONES ist der erste Teil der gleichnamigen weltweit beliebten Fantasy-Saga. Fans haben die einmalige Gelegenheit ihren Schattenjäger-Helden ganz nahe zu sein und können im freien Verkauf eine Kinokarten für die Europapremiere in Berlin ergattern.

www.facebook.com/ChronikenderUnterwelt.Film

Kinostart: 29. August 2013 im Verleih der Constantin Film

Mit: Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert Sheehan, Kevin Zegers, Lena Headey, Kevin Durand, Aidan Turner, Jemima West, Godfrey Gao, CCH Pounder, Jared Harris, Jonathan Rhys Meyers Executive Producer: Martin Moszkowicz, Bob Shaye, Michael Lynne Produzenten: Robert Kulzer, Don Carmody Regie: Harald Zwart

Rückfragen & Kontakt:

JUST PUBLICITY GmbH

Regine Baschny, Georgia Totsidou & Sabine Palme

Telefon: +49 - 89 - 20 20 82 60

Fax: +49 - 89 - 20 20 82 89

E-Mail: info @ just-publicity.com