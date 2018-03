Der August im Prater!

Die Ferienzeit ist Praterzeit!

Wien-Prater (OTS) - Tauchen Sie ein in die einzigartige Welt des Wiener Praters - hier gibt es für jeden Geschmack die richtige Attraktion! Schanigarten-Fans aufgepasst: etliche Schanigärten der Pratergastronomie laden zum Genießen im Schatten der alten Laubbäume ein. Erfrischung und Entspannung sind so vorprogrammiert.

Spannende Schnitzeljagd auf vier Rädern durch den Wiener Prater.

Krone City Challenge: Sonntag, 4. August ab 10.00 Uhr, Kaiserwiese

Um 10.00 Uhr geht es los: die Autos sind in der Hauptallee geparkt und bereit für die Schnitzeljagd! Die Siegerehrung findet zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr statt. Zur Belohnung erhalten alle TeilnehmerInnen der Schnitzeljagd Speise- und Getränkegutscheine. Bei der Krone City Challenge kann man sich gratis bei car2go registrieren lassen und bei einer Fahrt auf der car2go Rennbahn auf der Kaiserwiese sogar Freiminuten gewinnen!

Babyfee-Plauderei

Babyfee-Plauderei: Mittwoch, 7. August 2013 um 11.30 Uhr, Kolariks Praterfee

Die Babyfee lädt am 7. August zu einem gemütlichen Zusammensein und ausgelassenen Austausch unter Gleichgesinnten ein. Bei Schönwetter kann im gemütlichen Gastgarten unter schattenspendenden Kastanienbäumen geplaudert werden. Der nahe gelegene Spielplatz sorgt für optimale Kinder-Unterhaltung. Die Kleinsten dürfen sich auf Liegematten entspannen. Zusätzlich gibt es für alle TeilnehmerInnen der Babyfee-Umfrage ein Gewinnspiel mit tollen Preisen. Anmeldungen sind erwünscht!

Mehr Infos unter www.kolarik.at

Praterrummel

Praterrummel: Samstag, 10. August 2013 ab 11.00 Uhr, Prater

Der traditionelle Praterrummel ist das Sommerhighlight im Wiener Prater! Bereits zur Kaiserzeit galt der Prater als Ort des Vergnügens und diese Tradition setzten wir erfolgreich fort! Geboten wird für jedes Alter ein passendes Programm: Kinderanimation, ein breitgefächertes Musikprogramm, ein Artisten-Umzug u.v.m. . Abgerundet wird dieses, im ganzen Prater stattfindende, Sommerfest mit einem Gewinnspiel. Höhepunkt ist das traditionelle Feuerwerk um ca. 22:00 Uhr. Spaß und Spannung für die ganze Familie garantiert!

Programmübersicht:

Bühne Riesenradplatz

16.00 Uhr - Susan Blake & Band "American Music"

18.00 Uhr - Radio Wien Band "Ein weißer Hute erobert die Welt" 19.30 Uhr - Verlosung des Gewinnspieles

20.00 Uhr - Original Swing Time Big Band "A Tribute to Glenn Miller" 21.50 Uhr - Feuerwerk bereitgestellt vom Wiener Praterverband

Bühne Meiereiwiese

15.00 Uhr - Johnny Favourite Maximum Rock'n Roll/Rockabilly

17.30 Uhr - Still Shine - Südstaaten Bluesrock Made in Austria 19.30 Uhr - MPS Michael Patrick Simoner - A Tribute to Falco 2.0

Zirkuszelt Louis Knie

einstündige Vorstellungen um: 11.00 Uhr, 15.00 Uhr und 18.30 Uhr in Kooperation mit der Zirkusakademie Budapest.Um 14.00 Uhr und 17.30 Uhr Umzug der Artisten durch den Wiener Prater.

Zünftiges Oktoberfest in Kolariks Luftburg

Freitag, 30.08.2013, Programm ab 18.00 Uhr

Samstag, 31.08.2013, Programm ab 14.00 Uhr

Die ausgelassene Stimmung kann man am besten bei Weißwurst, Brezn und Oktoberbräu genießen. Das Unterhaltungsprogramm mit jeder Menge Highlights sorgt für ausgelassene Stimmung. Am Freitag beginnt das Fest mit der traditionellen Biersegnung - doch dann heizen "Die Wilden Kaiser" so richtig ein! Den Samstag untermalen die "NÖ Musikanten" mit ihren Hits. An beiden Tagen gibt es natürlich auch ein einmaliges "Mitmach-Unterhaltungsprogramm": "Deandl & Lederhosenbua-Wahl", das "Maßkrugstemmen", das "Baumstammnageln" so wie ein "Gewinnspiel" u.v.m.

Mehr Infos unter www.kolarik.at

VORVERKAUF: Wiener Wiesn-Fest 2013

Da geht ma's Herz auf! Das Wiener Wiesn-Fest 2013 vom 19. September bis 6. Oktober auf der Kaiserwiese im Prater - ein Muss für alle Trachten-Fans!

Jetzt Karten sichern: Tickets bei der Information am Riesenradplatz erhältlich!

Mehr Infos unter www.wienerwiesnfest.at

