WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Rechenstift oder geniale Strategie - von Herbert Geyer

Sparen ist gut - aber wenn es alle machen, dann wird es bald wirkungslos

Wien (OTS) - Dass bei Siemens jetzt an der Spitze des Unternehmens der Verkäufer Peter Löscher durch den bisherigen Finanzvorstand Joe Kaeser abgelöst wird, ist vermutlich kein Zufall: Weltweit haben in den großen Unternehmen derzeit die Leute mit dem Rechenstift das Sagen - nicht die exzellenten Verkäufer oder gar die großen Strategen.

Wie das WirtschaftsBlatt als Zwischenbilanz der laufenden Berichtssaison ausgerechnet hat (siehe S. 12), konnten die meisten der großen Konzerne ihre Gewinne deutlich stärker steigern als ihre Umsätze - kurz: Sie haben restrukturiert, verschlankt und eingespart. Und das mit Erfolg: 73 Prozent der S&P-500-Unternehmen haben die hochgesteckten Erwartungen der Analysten sogar übertroffen.

Was den Aktionären viel Freude macht, bereitet Volkswirtschaftlern Kopfzerbrechen: Schließlich geht jede dieser Einsparungen letztlich auf Kosten der Konsumenten, sei es durch Arbeitslosigkeit infolge Personalabbaus, sei es durch Reallohnkürzung. Und der Konsum stellt nun einmal in einer reifen Volkswirtschaft zwei Drittel bis vier Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung.

Das probate Mittel, die Waren, die im eigenen Wirtschaftsraum nicht angebracht werden können, eben zu exportieren, funktioniert immer weniger, wenn alle großen Wirtschaftsräume gleichzeitig diese Strategie fahren. Da hilft dann auf Dauer auch keine Yen-Abwertung, wenn Europa mit innerer Abwertung (sinkenden Reallöhnen) und die USA mit noch effizienterer Produktion dagegenhalten.

Letztlich sind ja auch die Unternehmen darauf angewiesen, dass die Dinge, die sie - so effizient und kostengünstig das auch immer gelingen mag - herstellen, am Ende irgendwo auf dieser Welt von jemandem gekauft (und verbraucht - also konsumiert) werden. Und in dem Maß, in dem sie ihre Kosten herunterfahren, entziehen sie auch ihren potenziellen Kunden die finanzielle Basis, ihre Produkte kaufen zu können.

Diese Spirale nach unten muss unterbrochen werden. Wie - ist offen. Vielleicht sollte das eine oder andere große Unternehmen den Mann mit dem spitzen Rechenstift am Steuer doch wieder durch einen gewieften Verkäufer ersetzen - oder gar durch einen kühnen Strategen. Denn wer mehr verkauft, verdient auch mehr.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at