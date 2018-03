ÖSTERREICH: Nespresso über Studie aus Fekter-Ministerium verärgert

"Absiedelungs-Studie" sei falsch, stellt der Chef von Nespresso-Österreich in einem Brief an die Finanzministerin fest

Wien (OTS) - Der Geschäftsführer von Nespresso Österreich, Dietmar Keuschnig, zeigt sich in einem Brief an ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter - das Schreiben liegt der Tageszeitung ÖSTERREICH vor -"irritiert", dass sein Unternehmen in einer "Studie" des Finanzministeriums erwähnt wurde, wonach in den letzten Jahren 70.000 Jobs durch Abwanderungen verloren gegangen seien.

Die ÖVP hatte SP-Kanzler Werner Faymann vorgeworfen, den Wirtschaftsstandort Österreich mit seiner Politik zu gefährden. Der Nespresso-Geschäftsführer stellt nun fest: "Umso mehr war ich daher von den Medienberichten der letzten Tage überrascht: In zahlreichen Medien wird eine Studie des Finanzministeriums zitiert, die für die Jahre 2008 - 2012 mit einer Absiedelung großer Unternehmen ... bilanziert. Im Rahmen dieser Studie scheint auch Nespresso als Beispiel für die Absiedelung aus Österreich angeführt zu werden."

Und Keuschnig schreibt dann: "Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie die Studienautoren zu diesem Schluss kommen können. Nespresso zählt seit Jahren in Österreich zu den stark wachsenden Unternehmen ... Eine Absiedelung war zu keinem Zeitpunkt ein Thema".

Der Brief an die VP-Finanzministerin schließt schließlich eindeutig: "Ich möchte Sie daher dringlichst ersuchen, diese Informationen an die Studienautoren in ihrem Haus sowie auch an ihre Presseabteilung weiter zu leiten, um weitere Fehlinformationen, Missverständnisse oder Falschmeldungen rund um die Marktposition von Nespresso in Österreich zu vermeiden."

Im Finanzministerium wurde ÖSTERREICH die Authentizität des Briefes bestätigt.

