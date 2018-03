Stronach/Markowitz: "Bildungspflicht" ist ein pädagogischer Schildbürgerstreich.

Schulverlängerung um drei Jahre ist nicht finanzierbar und sinnlos

wien (OTS) - "Das ist ein pädagogischer Schildbürgerstreich, der lediglich vertuschen soll, dass das Pflichtschulsystem in Österreich extrem ineffizient ist", reagiert Team Stronach Bildungssprecher Stefan Markowitz auf die Vorabberichte über den von Staatssekretär Kurz eingesetzten Expertenrat, wonach arbeitslose Pflichtschulabsolventen drei weitere Jahre unterrichtet werden sollen. Markowitz: "Jetzt haben wir mit Müh und Not gemeinsam mit der ÖVP durchgesetzt, das Pflichtschüler, die beim Polytechnikum durchfallen, dieses neunte Schuljahr wiederholen dürfen. Der jetzige Vorschlag einer Schulverlängerung um drei Jahre ist erstens nicht finanzierbar und zweitens sinnlos."

Wesentlich sinnvoller wäre es, so Markowitz, die Lehrlingsausbildung attraktiver zu machen und mit mehr finanzieller Förderung auszustatten: "Gerade in einem Tourismusland wie Österreich ist es ein Armutszeichen, dass in der Gastronomie und Hotelerie immer mehr Kräfte etwa aus Deutschland beschäftigt werden, während unsere Lehrlinge arbeitslos sind. Markowitz fordert außerdem ein effizienteres Pflichtschulsystem, das im Stande ist, gut ausgebildete Lehrlinge auf den Arbeitsmarkt zu schicken. Die Pflichtschulverlängerung sieht Markowitz auch als einen "durchschaubaren Trick", um die Statistik der Jugendarbeitslosigkeit zu schönen.

