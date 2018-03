Offener Brief zum diskriminierenden Artikel im "der Grazer" am 04.08.2013 gegenüber jungen Grazern und Eltern

Graz (OTS) - Sehr geehrter Herr Kloiber!

Mit Entsetzen und höchster Befremdung habe ich Ihren Artikel heute gelesen. Ja, es ist das bekannte "Sommerloch", das die Presse auch spürt. Aber muss ein diskriminierender "Schmierfinkartikel" wirklich sein?

Dass Sie anlässlich des Interviews zum Tätigkeitsbericht 2012 der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark nicht im Entferntesten nur wahrheitsentsprechende Inhalte wiedergeben, ist für mich unerklärbar.

Sie diffamieren zum einen die Grazer jungen Menschen, aber auch die Eltern sowie die Fachlichkeit meiner Person und die der Kinder-und Jugendanwaltschaft Steiermark.

Folgendes war der Inhalt des Interviews vom 1.8.2013:

1. Im Tätigkeitsbericht 2012 nimmt die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark Bezug auf die Situation, dass junge Menschen ihre Reife etwa mit 25 Jahren erreichen. Ihre Frage war, warum das wichtig für die Arbeit der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark ist. Die Antwort war, dass dies wichtig in Bezug auf diese Altersgruppe zwischen 18 und 25 Jahre ist, die seitens der Jugendwohlfahrt (Kinder- und Jugendhilfe) eine Unterstützung erhalten, aber keinen Rechtsanspruch auf eine derartige weitere Unterstützung nach Volljährigkeit (der Rahmen wäre 18 - 21. Lebensjahr) haben. Diese Situation ist den betroffenen jungen Menschen bewusst und belastet sie, da sie oft keine Eltern haben, die ihnen auch später zur Seite stehen..

2. Die inhaltliche Information an Sie auf Ihre Frage hin, ob wir über 18jährige beraten war, dass dies so sei und dass es in diesen Fragen gehäuft um Rechtsfragen zu Unterhalt von jungen Menschen , die noch in Ausbildung sind, geht .

3. Es wurde nie über Folgen, die Sie in Ihrem Artikel zitiert haben gesprochen, "dramatische Folgen" wie "Depressionen, Obachlosigkeit, Essstörungen und Sucht als Konsequenz" wurden von mir weder genannt noch wurden von mir fachlich gesehen einfach so pauschal, wie von Ihnen zitiert, beobachtet. Diese Aufzählungen wurden von Ihnen frei erfunden.

Ich fordere Sie auf, diesen offenen Brief in ihrer Ausgabe - nicht verändert - zu veröffentlichen, da diese Berichterstattung sowohl den erwähnten jungen Menschen gegenüber, den Eltern aber auch der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark und meiner Person gegenüber diskrimierend bzw. fachlich diffamierend ist.

