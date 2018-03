Schieder zu Vermögensstudie: Millionärssteuer ist Gebot der Stunde

Steuerstrukturreform soll Entlastung des Faktors Arbeit bringen

Wien (OTS/SK) - "Es ist ein Gebot der Stunde, die Ungerechtigkeiten im österreichischen Steuersystem auszumerzen und einen gerechten Beitrag von den Reichsten der Reichen einzufordern. Eine Millionärssteuer auf Vermögen ab einer Million Euro netto ist das Gebot der Stunde", bekräftigt Finanzstaatssekretär Andreas Schieder anlässlich einer aktuellen Vermögensstudie der Universität Linz. Das Nachrichtenmagazin "profil" berichtet in seiner aktuellen Ausgabe, dass laut einer neuen Studie der Universität Linz das Vermögen der reichsten Österreicherinnen und Österreicher doppelt so groß wie bisher angenommen ist. ****

Geht es nach der SPÖ, soll, so Schieder weiter, gleich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode eine umfassende Steuerstrukturreform in Angriff genommen werden. "Uns geht es darum, den Faktor Arbeit und die kleinen und mittleren Einkommen bis 4.000 Euro brutto zu entlasten. Wir wissen, dass dadurch die Kaufkraft steigt, die Wirtschaft angekurbelt wird und schließlich auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Eine umfassende Strukturreform des Steuersystems ist sozialpolitisch und ökonomisch sinnvoll", so Schieder.

"Statt dauernd den Wirtschaftsstandort schlecht zu reden und Millionärslobbying zu betreiben, sollte die ÖVP endlich Politik machen, die auf Fakten basiert und Österreich weiterhin gut und sicher durch die Krise führt", betont Schieder abschließend. (Schluss) mis/kg

