ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Erste-Liga-Spiel KSV 1919 - Hartberg

Am 5. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 5. August 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom "Heute für Morgen"-Erste-Liga-Spiel KSV 1919 - TSV Lopocasport Hartberg um 18.25 Uhr sowie die Höhepunkte vom Boulder-Weltcup in Innsbruck um 17.15 Uhr und aus der 3. Runde der tipp3-Bundesliga um 20.25 Uhr.

In der vierten Runde der "Heute für Morgen" Erste Liga kommt es zum steirischen Derby zwischen KSV 1919 und TSV Lopocasport Hartberg. Kommentator ist Christian Diendorfer.

ORF SPORT + bringt in dieser Zusammenfassung die Höhepunkte von den Begegnungen der 3. Runde der tipp3-Bundesliga. Es treffen SV Scholz Grödig - FC Admira Wacker Mödling, FC Wacker Innsbruck - FC Red Bull Salzburg, SC Wiener Neustadt - RZ Pellets WAC, FK Austria Wien - SV Josko Ried und SK Puntigamer Sturm Graz - SK Rapid Wien aufeinander.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

