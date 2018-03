BZÖ-Widmann: SPÖ steigt auf Zukunftsbremse

Wien (OTS) - "Mit floskelhaften Gerechtigkeitsslogans und Neiddebatten a la Reichensteuer, die letztlich die Häuslbauer und Sparbuchbesitzer treffen wird, steigt die SPÖ jetzt offenbar noch stärker auf die Zukunftsbremse", kommentierte BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann das heute von der SPÖ präsentierte Wahlprogramm.

"Die einzige Arbeit, die die SPÖ mit diesem 111-Punkte-Programm schaffen wird, ist die Arbeit, die sie künftigen Generationen aufhalst, den Faymann'schen Kurs in Richtung noch mehr Arbeitslosigkeit, noch mehr Belastungen und noch höhere Schulden wieder zu korrigieren. Das ist ein äußerst fragwürdiges Gerechtigkeitsverständnis, dass die roten Genossen da an den Tag legen. Wir brauchen endlich eine ehrliche, umfassende Entlastungsdebatte, keine Fortführung der SPÖ-Belastungspolitik, die unsere Zukunft aufs Spiel setzt", so Widmann.

