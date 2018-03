NR-Wahl: BZÖ-Landesobmann Robert Stark Spitzenkandidat in Salzburg

"Starkes Zeichen an die Jugend"

Salzburg (OTS) - Mit einem starken Zeichen an die Jugend geht das BZÖ Salzburg in den Nationalratswahlkampf: Der 29-jährige Landesobmann Robert Stark wurde vom Landesparteivorstand zum Salzburger Spitzenkandidaten gewählt. "Unser Ziel ist es, Platz vier in Salzburg zu halten, deutlich vor der konzeptlosen Liste FRANK zu liegen und den Salzburgern eine wirkliche Alternative zu Rot und Schwarz zu bieten. Wir werden mit viel Einsatz beweisen, dass wir die neue bürgerliche Kraft in diesem Land sind", zeigte sich Stark kämpferisch.

Besonders stolz ist Stark auch auf die drei Spitzenkandidaten in den Regionalwahlkreisen: "Mit Gemeinderat a.D. Erich Schäffer führt ein äußerst erfahrener Politiker die Liste der Stadt Salzburg an. Anita Angerer, eine junge Mutter und Neueinsteigerin, bringt im Wahlkreis Flachgau/Tennengau frischen Wind auf die BZÖ-Liste, und für das Innergebirge haben wir mit dem Pongauer Zahnarzt Dr. Othmar Frühmann einen hervorragenden Kandidaten, der auch in gesundheitspolitischen Fragen Experte ist. Es freut mich und macht mich unendlich stolz, mit so einem tollen Team in die Wahl zu gehen", so Stark.

