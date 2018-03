"profil"-Interview: Schmied: "Pröll ist ein Macho"

Bildungsministerin kritisiert niederösterreichischen Landeshauptmann - Dienstrechtsreform notfalls ohne Einbeziehung der Lehrergewerkschaft

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" übt Bildungsministerin Claudia Schmied scharfe Kritik an Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP). Dieser sei ein "Macho". Er lasse keine Gelegenheit aus, ihre Amtsführung in Frage zu stellen. Schmied: "Erwin Pröll ist vom Charakter her jemand, der schlecht mit Widerspruch umgehen kann -ganz besonders, wenn der Widerspruch von einer Frau kommt. So tickt er halt." Hintergrund von Prölls Attacken sei ihre Weigerung im Jahr 2010, die Lehrer in Länderkompetenz zu überführen.

Wie schon Kanzler Werner Faymann droht die Bildungsministerin im Zusammenhang mit den Gesprächen zum Lehrerdienstrecht, die Reform auch ohne Gewerkschaft zu beschließen: "Wir haben die Verhandlungen 2011 begonnen. Wir sind nun an einem entscheidenden Punkt. Klar ist:

Die Regierung darf sich nicht verhöhnen lassen, darauf hat der Herr Bundeskanzler angespielt. Und Recht hat er damit", betont Schmied im "profil"-Interview.

