Im August wird ganz Wien zum vierten Mal zum SPORT.PLATZ Wien!

Der WAT turnt und tanzt wieder im öffentlichen Raum!

Wien (OTS) - Der WAT als Wiener ASKÖ Landesverband will freien Zugang zu Sport und Bewegung ermöglichen und organisiert auch in diesem Jahr im August die Fitnessaktion SPORT.PLATZ Wien. Allen Sportinteressierten wird ab 05. August 14 Tage lang ein kostenloses Bewegungsangebot mit ausgebildeten TrainerInnen geboten.

"Jeder kann kostenlos und ohne Ausrüstung mitmachen. Einfach hinkommen und Spaß haben lautet das Motto von SPORT.PLATZ Wien.", sagt WAT-Vizepräsidentin und SPORT.PLATZ Wien-Initiatorin Anja Richter.

Täglich um 18:00 Uhr lädt ein anderes spannendes Sportprogramm ( www.sportplatzwien.at)zum Mitmachen ein. Gestartet wird beim KICK OFF am Montag, dem 5. August um 18:00 Uhr vor dem MQ.

Weitere Termine: DI 06.08. - 1110, Herderpark - CARDIO TRAINING; MI 07.08. - 1200, Allerheiligenplatz - LATIN DANCE; DO 08.08. - 1230, Alt Erlaa - PILOXING; FR 09.08. - 1160, U3 Ottakring - BODY STYLE; SA 10.08. - 1180, Türkenschanzpark - ANTARA(R); SO 11.08. - 1130, Hietzinger Bad - KIDS FOR FUN ab 15:00 Uhr; MO 12.08. - 1170, Elterlein Platz - BODY TONING; DI 13.08. - 1060, Bruno Kreisky Park -BOLLYWOOD DANCE; MI 14.08. - 1120, Meidlinger Platzl - POWER GYM; DO 15.08. - 1050, Mariahilfer Kirche - RELAX & TAI CHI; FR 16.08. -1210, Franz Jonas Platz - SELBSTVERTEIDIGUNG; SA 17.08. - 1020,Prater Jesuitenwiese - ZUMBA(R);SO 18.08. - 1040, Karlsplatz - COOL DOWN

