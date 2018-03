Neue Kinderfreunde-Hotline für freie Kindergarten- und Hortplätze

Die Wiener Kinderfreunde haben in vielen Bezirken noch Plätze in ihren Kindergärten und Horten frei und haben eine Hotline für deren Vermittlung eingerichtet

Wien (OTS) - Durch die Neueröffnung von sechs Kindergärten in diesem Frühjahr und Sommer sowie Um- und Ausbauten bestehender Einrichtungen ist es den Wiener Kinderfreunden möglich, ab sofort noch freie Plätze anzubieten. Selbst im Kleinstkindbereich gibt es noch vereinzelt Möglichkeiten. Im neuesten Haus in der Linzer Straße 297a können beispielsweise noch für alle Altersstufen bis zum Schuleintritt Plätze angeboten werden.

Interessenten können ihre Wünsche (Bezirk, Alter des Kindes, benötigte Bildungs- und Betreuungszeit) zwischen 9 und 15 Uhr unter Tel. 01-401 25 DW 23 bekanntgeben und erhalten dann eine entsprechende Auswahl. Anfragen können auch per Mail unter kindergaerten @ wien.kinderfreunde.at, Betreff: Kindergartenplätze, geschickt werden.

Die Wiener Kinderfreunde sind die größten privaten gemeinnützigen Betreiber von Kindergärten und Horten in Wien. Mehr als 12.000 Kinder bis 14 Jahre finden in den 160 Wiener Kinderfreunde-Kindergärten und Horten Wärme, Geborgenheit, Raum und Zuwendung für eine gute Entwicklung und elementare Bildung. Die Häuser passen ihre pädagogische Arbeit und die Themenschwerpunkte individuell an die Bedürfnisse der Kinder an: Pädagogische Konzepte wie Montessori, Genderpädagogik, Situationsansatz u.v.m. finden sich in Fokuskindergärten. Bilinguale Gruppen, Kultur-, Bewegungs- oder Technikschwerpunkte, intergenerative Zusammenkünfte (OMY - old meets young) oder Wissensakademie-Kurse werden je nach Interessenslage oder räumlichen Möglichkeiten angeboten. In den meisten ihrer Kindergärten wird bereits nach der Portfoliomethode zur Dokumentation der individuellen Entwicklung und des Kompetenzerwerbes jedes Kindes gearbeitet. www.wien.kinderfreunde.at

Rückfragen & Kontakt:

presseservice @ wien.kinderfreunde.at,

Tel. 01-40125-55