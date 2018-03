BZÖ-Dolinschek: "Liste Stark" unterstützt das BZÖ

BZÖ für Einführung eines verpflichtenden Drogentests für Mandatare

Klagenfurt (OTS) - "Die Liste Stark verzichtet bei der kommenden Nationalratswahl auf eine Kandidatur in Kärnten und wird mit ganzer Kraft Josef Bucher und das BZÖ unterstützen", gab heute der geschäftsführende Kärntner BZÖ-Obmann NAbg. Sigisbert Dolinschek gemeinsam mit dem aus Wolfsberg stammenden Obmann der "Liste Stark" Johann Ehmann in einer Pressekonferenz bekannt. "Wir sind auf Gleichklang, zudem wollen wir eine starke Vertretung Kärntens in Wien haben", beschrieb Ehmann seine Beweggründe und listete weitere Gemeinsamkeiten auf: " Wir stehen gemeinsam mit Josef Bucher und dem BZÖ für ein strenges Anti-Korruptionsgesetz, gegen die Abzocke bei Gebühren und sagen ganz klar Nein zu neuen Schulden".

Im Zuge der Pressekonferenz kündigte Dolinschek zudem an, das BZÖ werde sich für einen verpflichtenden Drogentest für politische Mandatare einsetzen. "Nicht nur Sportler, sondern auch Politiker haben Vorbildwirkung", begründete Dolinschek diesen BZÖ-Vorstoß und stellte eine entsprechende parlamentarische Initiative des BZÖ in Aussicht.

