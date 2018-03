SAP Competence Pass - neuer Wissensnachweis in der Erwachsenenbildung

Wien (OTS) - biz:Consult, Gewinner des SAP Education Partner Awards 2012, und SAP Österreich bieten mit dem SAP Competence Pass eine neue Möglichkeit erworbenes Wissen unter Beweis zu stellen.

Zielgruppe sind Menschen ohne Vorkenntnisse, die in wenigen Tagen die Grundlagen der SAP-Anwendung erlernt haben und einen formalen Abschluss anstreben.

"Der SAP Competence Pass ist Teil einer internationalen Initiative, in deren Rahmen biz:Consult zusammen mit den SAP-Landesgesellschaften in Tschechien, Ungarn und jetzt auch in Österreich völlig neue formale Abschlüsse und Wissensüberprüfungen schafft", sagt Helmut Pscheidl-Schubert, Geschäftsführer von biz:Consult.

Die bestehenden SAP Anwenderzertifikate und selbstverständlich der gesamte Bereich der Beraterzertifizierung bleiben völlig unverändert.

Sandra Kerschbaumer, Head of Education von SAP Österreich, meint dazu: "Der SAP Competence Pass gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, im Anschluss an den SAP Einstiegskurs das Wissen und Verständnis über den erlernten Stoff nachzuweisen. Wir hoffen durch dieses zusätzliche Angebot die Zielgruppe für weiterführende Curricula in Richtung unserer anspruchsvollen SAP Zertifizierungen zu erweitern."

Die Ausbildungen werden eine Dauer von wenigen Tagen nicht überschreiten und sind damit auch von der Kostenstruktur für eine breite Öffentlichkeit leichter zugänglich.

Am Bildungsforum Sankt Marx konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Juli 2013 im Rahmen einer ersten Pilotveranstaltung Erfahrungen sammeln. Bernhard Gigacher vom Bildungsforum St. Marx: "Unsere Partnerschaft mit biz:Consult und unsere Erfahrung mit SAP-Ausbildungen haben es uns leicht gemacht im Rahmen unseres Kursprogramms eine 2-tägige Ausbildung zum SAP Competence Pass zu pilotieren. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Herausforderung der SAP Competence Pass Prüfung bestanden. Wir werden das Produkt im Bereich unserer administrativen Kursangebote und besonders im technischen Kursbereich anbieten. Bei Zielgruppen mit sehr heterogenem Vorwissen ist dies der richtige Einstieg in die Welt von SAP."

Informationen zu SAP: http://www.sap.com

Informationen zum Bildungsforum St. Marx:

http://www.bildungsforum-stmarx.at

Informationen zu biz:Consult: http://www.bizconsult.at

