Gemeinnützige trauern um Dr. Alfred Holoubek

Ehemaliger GBV-Obmann verstorben

Wien (OTS) - Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft trauert um Dr. Alfred Holoubek, der an 26. Juli im 85.Lebensjahr verstorben ist. Er war von 1976 bis 1992 Obmann des Österreichischen Verbandes gemeinnütziger Bauvereinigungen, von 1972 bis 1992 Geschäftsführer der BUWOG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für Bundesbedienstete.

Als Obmann unseres Verbandes hat Holoubek, betont Mag. Karl Wurm, Obmann des Dachverbandes der Gemeinnützigen, "maßgeblich zur Neupositionierung der Gemeinnützigen beigetragen. Unter seiner Ägide haben sich die GBV aus den bis in die Siebzigerjahre wirkenden Rahmenbedingungen des Wiederaufbaus zu modernen, dienstleistungs- und innovationsorientierten Unternehmen entwickelt und konnten mit rd. 200.000 neuen Wohnungen ihren Stellenwert für die kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung mit zeitgemäßem, leistbarem Wohnraum nachhaltig festigen."

Seine Zielsetzung für die gemeinnützige Wohnungswirtschaft hat Dr. Holoubek bei seiner Antrittsrede als Obmann der GBV im Jahre 1976 wie folgt umrissen - und sie ist nach wie vor gültig: "Die Ausrichtung auf die Bedürfnisse der von uns zu betreuenden Wohnungssuchenden erscheint mir als ein wesentlicher Inhalt des gemeinnützigen Wohnungswesens. Die Erfüllung dieser Aufgaben setzt aber wirtschaftlich starke Unternehmen voraus. Kostendeckung und entsprechende Eigenkapitalbildung - und zwar für ein Kapital, das nicht persönlichem Gewinn- und Machtstreben, sondern einer fortlaufenden Bautätigkeit und damit einer konstanten Wohnversorgung zu dienen hat - müssen daher dem Begriff der Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen ebenso zugerechnet werden, wie die Beachtung der Interessen der einzelnen Wohnungswerber."

Entsprechend der dynamischen Entwicklung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft hat der Verstorbene auch dafür gesorgt, dem "eigenen Haus", sprich dem Verband, neue organisatorische Strukturen zu implementieren. Mit tiefgreifenden Veränderungen im Bereich Prüfung, Schulung und Information hat der Verband sein Dienstleistungsangebot für die Mitgliedsvereinigungen verbessern und in seiner Funktion als Interessenvertretung der GBV an Effizienz gewinnen können.

Die Bedeutung von Dr. Holoubek ragt aber weit über den unmittelbaren Bereich der Gemeinnützigen hinaus. Bereits ab 1967 wurde er als parlamentarischer Experte zu den Beratungen im Hohen Haus beigezogen und über 25 Jahre hat er maßgeblich zum Zustandekommen bundesgesetzlicher Wohnrechtsbestimmungen beigetragen. Wichtigster Meilenstein dieser Tätigkeit war zweifellos das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 1979, das einen zeitgemäßen Ordnungsrahmen für die GBV geschaffen hat.

Die gemeinnützige Idee "lebt" davon, dass sich ihr Menschen mit Hingabe, hohem Wissen, Fleiß, einem Blick, der das Gemeinsame über das Trennende stellt, verschreiben. In diesem Sinne war Dr. Alfred Holoubek ein - so GBV-Obmann Karl Wurm - "ganz Großer, einer, dessen Arbeit für die gemeinnützige Wohnungsbranche, deren Bewohner und weit darüber hinaus positive Wirkung entfaltet hat. Sein Vermächtnis, die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen zukunftsfähig zu halten, ist unser Auftrag, den wir im Gedenken an Ihn weiter verfolgen werden".

