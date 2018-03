ORF III mit Maria Hofstätter in "Twinni" und Teil 2 von "Zodiak - Der Horoskop-Mörder"

Am 2. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 2. August 2013, zeigt ORF III um 20.15 Uhr die österreichische Komödie "Twinni" von Ulrike Schweiger. Es ist die Geschichte der 14-jährigen Jana, die mitten im irritierenden Prozess des Erwachsenwerdens zu ihrer Großmutter aufs Land ziehen muss. Die Eltern geschieden, durch den Ortswechsel entwurzelt, ist Jana auf der Suche nach Geborgenheit und Orientierung. Sie rebelliert gegen die Mutter, die Großmutter, die Dorfgemeinschaft. Sie setzt sich zum Ziel, die erste Ministrantin Österreichs zu werden, verliebt sich zum ersten Mal und wird Schritt für Schritt erwachsen. Zu sehen sind Diana Latzko (Jana), Franz Weindl (Florian), Maria Hofstätter (Janas Mutter), Ingrid Burkhard (Janas Großmutter) und Melanie Teix (Judith).

Um 21.50 Uhr folgt der zweite Teil des vierteiligen österreichischen Thrillers "Zodiak - Der Horoskop-Mörder" von Andreas Prochaska mit Alexandra Neldel, Fritz Karl und Friedrich von Thun. Staatsanwältin Lippmann lässt Esther wegen dringenden Tatverdachts verhaften. Die Fischer-Hellwarths misstrauen Kommissar Keller und heuern einen Privatdetektiv an. Esther beginnt auf eigene Faust zu ermitteln, da schlägt der Zodiak erneut zu. Den dritten Teil des Vierteilers zeigt ORF III am Freitag, dem 9. August, um 21.50 Uhr, der vierte und letzte Teil folgt am Freitag, dem 16. August, um 22.15 Uhr.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at