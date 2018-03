Ö3-Verkehrsprognose für 2. bis 4.8.2013: Heiße Phase im Urlauberreiseverkehr

Wien (OTS) - Urlauberstau trifft auf Hitzestau: In Bayern beginnen die Sommerferien - gleichzeitig erreicht die Hitzewelle einen weiteren Höhepunkt! Auch der Heimreiseverkehr aus den Mittelmeerländern wird jetzt deutlich stärker. Veranstaltungs-Highlights am Wochenende sind die Beachvolleyball-EM in Klagenfurt und der Villacher Kirchtag.

Unsere deutschen Nachbarn in Bayern starten in den Sommerurlaub. Speziell am Samstag erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion den Höhepunkt der Reisewelle durch Österreich in den Süden Richtung Adriaküste. Zu Ende gehen die Ferien bereits in den deutschen Bundesländern Berlin und Brandenburg, in Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Kilometerlange Kolonnen und lange Wartezeiten sind daher in beiden Richtungen wahrscheinlich.

Einer der Hauptreiseströme in den Süden folgt der Route von München über Salzburg auf der Tauernautobahn (A10) Richtung Villach. Ab den Vormittagsstunden könnten die A1 und die A10 im Raum Salzburg zeitweise überlastet sein. Oft genügt eine kleine Panne oder ein Blechschaden, um die Kolonne komplett zum Stehen zu bringen. Erhöhte Staugefahr besteht in Salzburg auf der A10 vor der Mautstelle St. Michael, in Kärnten im Raum Spittal an der Drau vor dem Wolfsbergtunnel und im Raum Villach vor dem Oswaldibergtunnel. Erst ab dem späteren Nachmittag wird der Reisestrom nach und nach abflauen.

Am Samstag sollte die Karawankenautobahn (A11) Richtung Slowenien gemieden werden! Schon vergangene Woche hat sich vor dem Karawankentunnel ein zwölf Kilometer langer Stau gebildet. Vor dem St.-Niklas-Tunnel wurde die Blockabfertigung aktiviert. Das wird auch diesmal nicht anders sein. Wer hier in den Stau gerät, wartet bis zu zwei Stunden lang. Dem Stau ausweichen ist entweder über die Südautobahn, Arnoldstein und Italien oder - als PKW-Fahrer - auch über die B91 und den Loiblpass möglich.

Auf der Tauernautobahn (A10) Richtung Norden setzt der Rückreiseverkehr spätestens ab Samstagmittag ein. Auch hier kann es immer wieder zu längeren Verzögerungen kommen, speziell vor Salzburg und dann im Raum Walserberg auf der Westautobahn Richtung München.

Wer plant, über die Felbertauernstrecke auszuweichen, sollte folgendes beachten: Am Felbertauern wird der Verkehr über eine Ersatzstraße an der Sperre nach einem Felssturz von Mitte Mai vorbeigeleitet. Diese örtliche Umleitung ist nur für Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 25 Tonnen geeignet. Schwerfahrzeuge (ab 25 t) können nur großräumig ausweichen, etwa über die A10, die Tauernautobahn. Die Hauptfahrbahn bleibt voraussichtlich bis Ende September gesperrt.

In Tirol ist zeitweise die Brennerautobahn (A13) überlastet, besonders Richtung Italien vor den Mautstellen Schönberg und Sterzing, aber auch Richtung Innsbruck im Raum Brenner. Mit Wartezeiten bis zu einer Stunde muss am Samstag auf der Fernpassstrecke (B179) im gesamten Verlauf gerechnet werden, besonders zwischen Füssen und Heiterwang und rund um den Fernpass. Vor den Tunneln bei Lermoos und Füssen wird es zu Blockabfertigungen kommen.

In Bayern muss speziell am Samstag mit Kolonnenverkehr auf der Verbindung über das "Große Deutsche Eck" gerechnet werden, also auf den Autobahnen A8, Salzburg - München, und A93, Kufstein - Rosenheim.

Der Ö3-Verkehrsflieger "Elias 3" startet am Samstagvormittag am Flughafen Innsbruck und verschafft sich aus 400 Meter Höhe den besten Überblick über alle Staustrecken in Tirol und Salzburg.

Beach Volleyball-EM in Klagenfurt

Im Klagenfurter Strandbad findet bis Sonntag die Beach Volleyball Europameisterschaft statt. Am Freitagabend steigt außerdem die legendäre Ö3-Beachparty mit den Ö3-Moderatoren Thomas Kamenar und David Pearson. Wer von Wien anreist, fährt am besten über die A2, die Südautobahn, bis zur Ausfahrt Klagenfurt-See. Von Deutschland kommend führt der direkte Weg über die A10, die Tauerntautobahn, bis zum Knoten Villach - und dann weiter auf der A2 bis Klagenfurt. Die Parkplätze beim Klagenfurter Strandbad sind sehr bald ausgelastet. Bis Sonntag steht am Südring neben dem Lakeside-Park ein Ausweichparkplatz für 1.000 Fahrzeuge zur Verfügung. Dort kann man für zwei Euro den ganzen Tag parken. Aber auch diese Parkplätze werden früher oder später belegt sein. Empfehlenswert ist daher die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Veranstaltungsgelände. Die Autobuslinien 40 und 41 fahren vom Klagenfurter Hauptbahnhof zum Heiligengeistplatz, die Linien 10 und 12 vom Heiligengeistplatz zur Endstation beim Strandbad.

Villacher Kirchtag

Die Stadt Villach steht am Wochenende ganz im Zeichen des Villacher Kirchtags. Zum größten Brauchtumsfest Österreichs werden bis Sonntag rund 400.000 Besucher erwartet. Hauptattraktionen sind fünf Bühnen, der große Vergnügungspark, 240 Stände, 130 Einzelveranstaltungen und der Trachtenfestzug am Samstag mit mehr als 3.500 Teilnehmern und Dutzenden Blasmusikkapellen. Die gesamte Innenstadt wird für PKW und Busse gesperrt. Ein großer Auffangparkplatz befindet sich auf der SEZ-Straße am Drauufer. Von dort gelangen Sie in 15 Minuten zu Fuß in die Innenstadt. Aus der Umgebung pendeln Nachtbusse der "Stadt-Umland Regionalkooperation Villach" am Donnerstag und Freitag zwischen den Umlandgemeinden und Villach. Das Ticket ist beim Fahrer erhältlich und kostet EUR 2,80.

"Kärnten läuft"

Wer in Kärnten sportliche Herausforderungen sucht, beteiligt sich am Sonntag am "Frühstückslauf" von Velden nach Pörtschach am Wörthersee. Die Laufstrecke führt vom ab 9:30 Uhr Seecorso in Velden über die B83, die Kärntner Straße. Das Ziel ist der Monte-Carlo-Platz in Pörtschach. Ausweichen kann man bis 13:00 Uhr am besten über die A2, die Südautobahn.

Bereits am Samstag findet der "10. Rosentaler Volkstriathlon" statt. Nach einer Schwimmdistanz von 350 Metern wird 24 km mit dem Rad gefahren, danach 6,1 km gelaufen. Startberechtigt sind Einzelstarter und Staffeln. Die B85, die Rosentaler Straße, wird von 16:00 bis 17:00 Uhr zwischen Ferlach und Gotschuchen gesperrt. Ausweichen können Sie großräumig über Klagenfurt und Völkermarkt.

Radrennen

Im Salzburger Flachgau und Tennengau findet am Samstag das Radrennen "Trattberger Stier" statt. Die Route führt von Salzburg über die Halleiner Straße ins Wiestal und dann über Kuchl, Golling, Voglau, St. Koloman auf den Trattberg. Rechnen Sie von 8:00 bis 14:00 Uhr mit Verzögerungen entlang der Rennstrecke.

Rund um den Arlberg findet am Sonntag der ArlbergGIRO statt, ein internationaler Radevent. Start und Ziel sind in St. Anton am Arlberg. Der Rundkurs führt die 1.500 Teilnehmer ab 7:00 Uhr auf der B197 über den Arlbergpass, durch das Klostertal (L97) und das Montafon (L188) zur Silvretta-Hochalpenstraße und von dort durch das Tiroler Paznauntal (B188) zum Ausgangspunkt nach St. Anton zurück. Der Verkehr wird entlang der Strecke immer wieder angehalten. Das Rennende wird für 17:00 Uhr erwartet.

Sperre der ÖBB-Tauernbahn

Die ÖBB-Tauernbahn wird ab Sonntag für zwei Wochen gesperrt. Die Strecke wird modernisiert. Zwischen den Bahnhöfen Schwarzach - St. Veit und Böckstein fahren bis zum 18. August ersatzweise Postbusse. Fernreisezüge von Klagenfurt nach Salzburg starten fahren eine Viertelstunde früher weg. Detailauskünfte erhalten Sie telefonisch bei den ÖBB unter 05/1717.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen sind in Echtzeit auch im Internet unter oe3.ORF.at abrufbar. Die Meldungen werden laufend von der Ö3-Verkehrsredaktion aktualisiert.(hb)

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Barbara Hufnagl

Tel.: 01/36069/19120

barbara.hufnagl @ orf.at