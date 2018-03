Pressegespräch: Morgen Lokalaugenschein zu Dürreschäden in der Landwirtschaft

Wlodkowski: Lage spitzt sich zu

Graz (OTS) - Die anhaltende Hitzewelle und Trockenheit verursacht täglich größere Schäden in der Landwirtschaft. Immer mehr Kulturen sind betroffen, für viele Bauern ist die Ernte in Gefahr oder überhaupt schon verloren.

Bei einem Lokalaugenschein in der Steiermark informieren Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark, und Anton Gangl, Obstbau-Bundesobmann, am Freitag, dem 02.08.2013, um 10.00 Uhr über die dramatische Situation bei den für das Bundesland so wichtigen Kulturen Holunder, Mais, Äpfel sowie Kürbis und berichten über die schwierige Situation der betroffenen Bauern. Treffpunkt ist beim Heizwerk Scherr in 8484 Weixelbaum 1 (sofort nach Ortstafel Weixelbaum).

Wir laden Sie dazu herzlich ein und würden uns freuen, Sie bei dem Pressegespräch begrüßen zu dürfen.

