HIPEC - eine neue Waffe im Kampf gegen Krebs

Linz (OTS) - Erstmals in Oberösterreich wurde am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz ein Patient mit Peritonealkarzinose (flächiger Befall des Bauchfells mit bösartigen Tumorzellen) mit der innovativen HIPEC-Therapie (hypertherme intraperitoneale Chemoperfusion) behandelt.

Univ.-Prof. Dr. Klaus Emmanuel, Primarius der Allgemein- und Viszeralchirurgie, hat diese Methode als Erster nach Oberösterreich geholt: "Nur hochspezialisierte Zentren für Tumorerkrankungen können das aufwendige Verfahren einer ausgedehnten chirurgischen Operation mit anschließender HIPEC durchführen. Wichtig sind eine optimale fachliche und strukturelle Qualifikation der Klinik. Das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern führt als Onkologisches Leitspital im Bundesland als einzige Abteilung diese komplexe Methode durch" erklärt Emmanuel.

Bei der HIPEC-Therapie wird die Chemotherapie nach der operativen Entfernung des Tumors über Schläuche direkt in den Bauchraum eingebracht, wo sie bis zu eineinhalb Stunden bei 42 Grad zirkuliert. Aufgewärmt und in der Zirkulation gehalten wird sie durch hochspezialisierte Pumpensysteme. Durch die lokale, direkte Verabreichung können höhere Zytostatika Konzentrationen zugeführt werden als bei der Gabe über die Vene, außerdem verstärkt die Wärme den Wirkungsgrad der Chemotherapie. Der im Zielgewebe, dem Tumor, erreichte Wirkstoffspiegel ist wesentlich höher, gleichzeitig können die Nebenwirkungen reduziert werden. Eingesetzt wird dieses Verfahren, wenn es im Verlauf einer Tumorerkrankung zu einer Aussaat von Tochtergeschwülsten in die Bauchhöhle bzw. zu einem Befall des Bauchfells gekommen ist. Die hypertherme Tumorbehandlung hat den Vorteil, dass Tumorzellen generell sehr empfindlich auf Hitze reagieren und somit Tumorzellen zerstört werden.

Das Verfahren ist besonders sicher, da es sich um ein geschlossenes System handelt. Besonders bei Patienten mit Tumorerkrankungen im fortgeschrittenen Stadium kann eine HIPEC-Behandlung die Lebensdauer deutlich verlängern und die Lebensqualität erheblich steigern. "Vor allem jüngere Patienten mit Metastasen im Bauchraum haben mit der HIPEC einen deutlichen Überlebensvorteil gegenüber der Standardtherapie" betont Prof. Emmanuel.

Da fast jeder Tumor, vor allem der Organe des Bauches und des Beckens in die Bauchhöhle einbrechen und dorthin streuen kann, gibt es viele verschiedenen Krebsarten bei denen diese Therapie zur Anwendung kommen kann. Eine Verbesserung der Lebensqualität und die Vermeidung von gravierenden Komplikationen der Peritonealkarzinose sind zu erwarten.

Nur ausgewählte Patienten kommen für den Eingriff in Frage

Häufig ist es so, dass trotz aller Voruntersuchungen die Entscheidung zur Durchführung der HIPEC erst bei der Eröffnung des Bauchraumes durch den Chirurgen getroffen werden kann.

Nach der Operation ist in der Regel ein Aufenthalt auf der Intensivstation nötig. Anhand der Ergebnisse dieser Untersuchung wird für jeden Patienten individuell festgelegt, ob eine zusätzliche systemische Chemotherapie der Erkrankung durch die internistische Fachabteilung erfolgt, um das Risiko eines Wiederauftretens der Erkrankung zu minimieren.

Bildmaterial verfügbar unter www.vinzenzgruppe.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Claus Hager, MBA, MSc

Leitung Servicebereich PR & Marketing

KH der Barmherzigen Schwestern Linz

4010 Linz, Seilerstätte 4

TEL: 0732/7677-4884

E-MAIL: claus.hager @ bhs.at

WEB: www.bhs-linz.at