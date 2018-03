"Alpbacher Technologiegespräche 2013": "Die Zukunft der Innovation: Voraussetzungen - Erfahrungen - Werte"

Wien (OTS) - Von 22. bis 24. August finden heuer im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach zum 30. Mal die "Alpbacher Technologiegespräche" statt, die vom AIT Austrian Institute of Technology und dem ORF (Radio Österreich 1) organisiert werden. Internationale Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, u.a. die Nobelpreisträger Konstantin Novoselov und Kurt Wüthrich werden in Plenarveranstaltungen und Arbeitskreisen über das Thema "Zukunft der Innovation: Voraussetzungen - Erfahrungen - Werte" diskutieren.

Physiknobelpreisträger Konstantin Novoselov spricht über "Graphen", das hauchdünne Material der Superlative als Hoffnungsträger zukünftiger Technologien. "Graphen" ist auch eines der beiden hochdotierten "Flaggschiff-Projekte" der Europäischen Union. Helga Nowotny, Präsidentin des Europäischen Forschungsrates (ERC) diskutiert unter anderem mit Edward Astle, dem für Umsetzung von Forschung zuständigen Pro-Rektor des Imperial College in London über "Wege von der Forschung zum wirtschaftlichen Erfolg". Neben dem Europäischen Forschungsrat ist auch die Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren wissenschaftlicher Partner der Technologiegespräche. Die aus Österreich stammende Astronomin Lisa Kaltenegger, der deutsche ESA-Astronaut Thomas Reiter und der Planetenforscher Tilman Spohn präsentieren neue Erkenntnisse zur Frage "Wir im Universum". Die Perspektiven für bemannte Raumfahrt in Europa werden ebenso behandelt, wie die Erforschung des Sonnensystems, Exoplaneten und die Suche nach außerirdischem Leben im All.

Martin Korte, Neurobiologe an der Universität Braunschweig wird über neue Erkenntnisse der Hirnforschung berichten, die es ermöglichen sollen, Lernprozesse bei Kindern wirkungsvoller zu gestalten. Ein sinnvoller Umgang mit interaktiven digitalen Medien steht dabei ebenfalls zur Diskussion. Fortgesetzt wird das Gespräch von Nobelpreisträgern in einem Plenum mit jüngeren Spitzenforschern. Die Herausforderungen und Wertfragen biomedizinischer Forschung stehen diesmal im Mittelpunkt eines offenen Wissenschaftsdialogs mit Chemie-Nobelpreisträger Kurt Wüthrich. Zu einer Schlüsselfrage der digitalen Informationsgesellschaft wird der Kampf gegen Kriminalität im Internet. Ian Brown, Leiter des Cyber Security Centers am Oxford Internet Institute wird über aktuelle Ansätze der Prävention und die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen Cybercrime referieren. Für unterhaltsame Wissenschaftsvermittlung wird der amerikanische Physiker James Kakalios mit seiner "mathematik-freien" Einführung in die "wunderbare Welt der Quantenmechanik" sorgen.

Zusätzlich zu den Plenarveranstaltungen finden zwölf Arbeitskreise statt, die Themen wie "Wertschöpfungsketten der Zukunft", "Innovation von morgen am Beispiel internationaler Leitbetriebe" und "Industrie 4.0 - Auswirkungen auf die Arbeitswelt der Zukunft" behandeln. Die Verbindung von technologischen und sozialen Innovationen wird am Beispiel "Smart City - Wege zur urbanen Mobilität von morgen" behandelt. Innovationspotenziale und Gefährdungen der digitalen Welt stehen bei den Arbeitskreisen zur "Identität 2.0: der digitale Mensch", "Intellectual property management", und "Web attack! Der Kampf gegen Hacker und Datenverlust" im Mittelpunkt. Der wachsenden Bedeutung offener Formen der Innovation ist das Thema "Das Potenzial von IKT-Tools im Open Innovation-Prozess" gewidmet.

Der "Open Dialogue" ist ein neues Format bei den Technologiegesprächen, initiiert durch den Ö1 Schwerpunkt "Open Innovation". In Kooperation mit AustriaTech wurden Studierende eingeladen, zukunftsweisende Mobilitätskonzepte für "Smart Cities" zu entwerfen. Interdisziplinäre Teams werden ihre Projekte in Alpbach vorstellen und im "Open Dialogue" weiter entwickeln.

Die "Ö1 Kinderuni Alpbach" stellt die Frage: "Gletscherschwund und heiße Luft - was macht der Klimawandel mit unseren Alpen?" Aktuelle Folgen der Erderwärmung und ihre Auswirkung auf alpine Lebensräume werden in Kooperation mit der "Jungen Uni Innsbruck" für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren in einer Kindervorlesung und einem "Forschungs-Workshop" erschlossen. Erfahrungen, die in Verbindung mit der Sendereihe "Die Ö1 Kinderuni" auch an ein breiteres Publikum vermittelt werden. Auch "Junior Alpbach" ist wieder ein Fixpunkt der "Technologiegespräche". Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren werden sich in einem Workshop mit dem Thema "Cyberbulling" auseinandersetzen.

Die "Alpbacher Technologiegespräche" finden in Kooperation mit den Bundesministerien für Verkehr, Innovation und Technologie; Wissenschaft und Forschung; Wirtschaft, Familie und Jugend und mit der Tageszeitung "Die Presse" statt. Wissenschaftlicher Themenpartner sind die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und der Europäische Forschungsrat.

http://www.alpbach-technologyforum.com/.

