AdAge kürt Bruketa&Zinic als "International Small Agency of the Year"

Qualität triumphiert - auch bei der Small Agency-Konferenz in Portland, Oregon

Wien (OTS) - Ende Juli kürte das US-Magazin Advertising Age, führendes Informationsmedium der globalen Marketing- und Media-Community, die "Small Agencies of the Year" 2013. "International Small Agency of the Year" wurde Bruketa&Zinic OM.

Beim "Small Agency of the Year"-Bewerb prämiert eine Jury aus AdAge-Mitarbeitern und Werbeprofis exzellente unabhängige bzw. vorwiegend unabhängige Agenturen. Beurteilt werden Ideenführerschaft, Portfolio, Geschäftsergebnis, Agenturkultur - und natürlich Strategie, Kreativität und Effizienz der Kampagnen.

"Es ist immer wieder inspirierend, diesen Wettbewerb zu jurieren," sagte AdAge-Herausgeber und Juror Ken Wheaton. "Nach Mitarbeiterzahlen mögen diese Agenturen klein sein, aber zweifellos bringen sie große Ideen ."

"Wir freuen uns über diese Auszeichnung und die Aufmerksamkeit, die sie uns international einträgt, speziell auch im Hinblick auf unsere jüngsten Agenturgründungen in Aserbaidschan und Österreich," kommentierten Davor Bruketa und Nikola Zinic die Nachricht von der Verleihung.

In der nächsten Ausgabe von Ad Age werden alle Small Agency Award-Preisträger 2013 portraitiert.

Bruketa&Zinic OM Wien ist ein Unternehmen der Bruketa&Zinic OM Agenturgruppe.

