Mit den ÖSD Vorbereitungskursen von Eton Institute bleibt Deutsch keine Fremdsprache

Wien (OTS) - Das renommierte Sprach- und Weiterbildungsinstitut, Eton Institute mit 2 Niederlassungen in 1010 Wien, ist offizielles ÖSD Prüfungszentrum und bietet ab sofort Vorbereitungskurse und interne ÖSD Prüfungen für alle Deutschlevels an.

ÖSD, das Österreichische Sprachdiplom Deutsch, bietet seit mehr als 15 Jahren ein eigenes, anerkanntes Sprachprüfungssystem für Deutsch als Fremdsprache. Ob Deutschkurse und Tests für das Visum, die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Zulassung für ein Studium an einer Universität - die Zertifikate des ÖSD werden in Österreich, aber auch international, anerkannt. Schließlich sind alle anerkannten Sprachprüfungen dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen verpflichtet. Die PrüfungskandidatInnen werden mit den ÖSD Deutschkursen von Eton Institute optimal auf alle 4 Prüfungsteile vorbereitet, um das ÖSD Zertifikat mit Erfolg bestehen zu können.

"Die einen benötigen die Prüfungen für den Zugang zu deutschsprachigen Universitäten, die anderen um bessere Chancen am Arbeitsmarkt zu haben. Viele brauchen die Diplome auch als Nachweis ihrer Sprachkenntnisse zur Erfüllung der Integrationsvereinbarung oder zum Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft. Die ÖSD Prüfungen sind der wichtigste offizielle Nachweis für Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache. Wir freuen uns sehr, ab sofort ein spezielles ÖSD Eröffnungsangebot anbieten zu können. Bei Eton Institute kann zwischen verschiedenen ÖSD Vorbereitungspackages gewählt werden, von Intensivkursen bis hin zu individuell zugeschnittenem Privatunterricht. Außerdem bieten wir Deutschkurse auf allen Niveaustufen an. Ob Sie Ihre ersten Schritte mit der deutschen Sprache machen, sich im Schreiben oder Sprechen verbessern wollen oder einfach nur mehr Konversationstraining brauchen, wir richten uns bei der Prüfungsvorbereitung ganz an die individuellen Bedürfnisse der Interessenten und haben garantiert den passenden Kurs für Sie ", kommentiert Oana Toma, Operations Executive bei Eton Institute.

Alle Informationen zu aktuellen ÖSD Vorbereitungskursen und Prüfungsterminen gibt es unter www.eton.at

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

