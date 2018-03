Turkcell betritt in der Türkei mit 4G-Geschwindigkeit von 900 Mbit/s Neuland

Istanbul (ots/PRNewswire) - Turkcell , das führende Technologie- und Kommunikationsunternehmen in der Türkei, setzt die Investition in seine überlegene Infrastruktur für mobile Kommunikation fort, um seinen Kunden die Technologien von Morgen anbieten zu können. Mit erfolgreichen Testläufen, in deren Verlauf Geschwindigkeiten von rund 900 Mbit/s erreicht wurden, hat Turkcell für die Internetnutzung in der Türkei neue Möglichkeiten eröffnet und damit die Messlatte für Telekommunikationsdienste der 4. Generation (4G) höher gelegt. Das Unternehmen hatte schon im Vorjahr die Geschwindigkeit für sein mobiles Internet auf 43,2 Mbit/s erhöht, indem es sein aktuelles 3G-Netzwerk mit Hilfe der Dual-Carrier-Internet-Technologie aktualisierte. Über seine Tochterfirma Superonline bietet es seinen Kunden darüber hinaus Glasfaser-Internetanschlüsse mit 1.000 Mbit/s an.

Im Rahmen einer Pressekonferenz in der Turkcell Plaza in Istanbul wurde die Zukunft von Telekommunikationsdiensten der vierten Generation unter der Leitung von Turkcells Technologie und Huaweis technischem Support in einem Laborumfeld getestet. Turkcells Chief Executive Officer Sureyya Ciliv kündigte die Fortschritte folgendermassen an:

"Vor vier Jahren haben wir einen Weg gebahnt, der das Leben vieler Menschen in der Türkei veränderte: mit dem Internet in 3G-Geschwindigkeit, das der Mobilität eine völlig neue Bedeutung verliehen hat. Dies führte dazu, dass der Zugang zu und der Austausch von Informationen zu jeder Zeit und an jedem Ort nicht länger als Luxus galten. Im vergangenen Jahr haben wir die Geschwindigkeit unseres mobilen Internets verdoppelt, indem wir unser 3G-Netzwerk mit Dual-Carrier-Internet-Technologie überholt und Geschwindigkeiten bis zu 43,2 Mbit/s möglich gemacht haben. Über Turkcell Superonline bieten wir unseren Kunden ausserdem Festnetz-Internet mit 1.000 Mbit/s. Um unseren Kunden einen optimalen 3G-Service anbieten zu können, hat Turkcell seine Infrastrukturleistung überdacht, die aus den geleisteten Investitionen stammt, um so parallel zu seinen Technologien den besten Zugang bereitzustellen.

In den heute durchgeführten Tests konnten rund 900 Mbit/s gemessen werden. Dies ist ein neuer Rekord für die Türkei, und Turkcell ist einer der wenigen Mobilfunkbetreiber, die bislang derartige Geschwindigkeiten erreichen konnten. Wir wollten unsere Arbeit an LTE Advanced oder der 4G-Technologie höchsten Niveaus, die derartige Geschwindigkeiten ermöglichen werden, mit anderen teilen. Wir sind stolz darauf, dass wir nicht nur unseren Kunden fortschrittliche Technologien zur Verfügung stellen können, sondern zugleich auch der technologische Vorreiter in der Türkei sind - und das in einer Zeit, in der die Geschwindigkeits-Bandbreite im mobilen Internet praktisch täglich an Umfang zunimmt."

Turkcell hatte 2009 in Zusammenarbeit mit Ericsson den "ersten LTE-Test der Türkei" durchgeführt und in Laborumgebung eine Geschwindigkeit von 170 Mbit/s erzielt. 2012 haben wir dann einen Dienst getestet, der in einem Bereich von 3,3 kmsquared zwischen Kartal und Martepe in Istanbul auf einem LTE-Netzwerk bereitgestellt werden konnte - wieder mit unserem Geschäftspartner Ericsson. Und heute wurden Turkcells Geschwindigkeiten für das mobile Internet mit LTE Advanced getestet, der Technologie der Zukunft. Die Pressekonferenz schloss die folgenden Technologiehöhepunkte ein:

Streaming eines HD-Videos mit 4G-Geschwindigkeit, die Website "Speedtest.net", mit der sich 4G-Upload- und -Download-Geschwindigkeiten messen lassen, sowie erfolgreiche Optionen für das Herunterladen von Filmen und das Abspielen eines 3D-Films mit 4G-Geschwindigkeit.

Die Einzelheit, die das grösste Interesse hervorrief, war allerdings die LTE-Advanced-Technologie mit angezeigten Geschwindigkeiten von bis zu 900 Mbit/s. In Tests unter Laborbedingungen wurden die Höchstgeschwindigkeiten durch den Download einer auf dem Server gespeicherten Datei angezeigt, wobei beim Datentransfer eine Geschwindigkeit bis zu 900 Mbit/s erreicht wurde - ein klares Anzeichen für die "Technologie der Zukunft".

Was ist LTE Advanced?

LTE Advanced ist eine Technologie, die verschiedene Frequenzbandträger verwenden oder kombinieren kann, um hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Wird zum Beispiel ein kombinierter Träger des 100 MHz-Bandes verwendet, so können beim "Download" theoretisch Geschwindigkeiten zwischen 750 Mbit/s und 3 Gbit/s erzielt werden.

Vorteile von LTE Advanced

Schnellerer Datenaustausch bei Anwendungen wie mobile Gesundheitsdienste, mobile Bildungsangebote usw.

Ein ansprechenderes Spielvergnügen durch geringe Verzögerungszeiten dank der schnellen Datenübertragung

Klare Vorteile beim Downloaden und Ansehen von Videoinhalten

Bessere Gesprächsqualität durch höhere Kapazitäten

4G Theoretische Zeitwerte:

4G Download-Geschwindigkeiten 100 Mbit/s 150 Mbit/s 300 Mbit/s 900 Mbit/s Film (2GB) 160 Sek 107 Sek 54 Sek 18 Sek 20 Min Video (150 MB) 12 Sek 8 Sek 4 Sek 1,3 Sek Präsentation (50 MB) 4 Sek 2,7 Sek 1,3 Sek 0,4 Sek Foto (10 MB) 0,8 Sek 0,5 Sek 0,3 Sek 0,1 Sek 4G Upload-Geschwindigkeiten 50 Mbit/s 75 Mbit/s Film 320 Sek 214 Sek (2GB) 20 Min Video 24 Sek 16 Sek (150 MB) Präsentation 8 Sek 5,4 Sek (50 MB) Foto 1,6 Sek 1 Sek (10 MB)

ÜBER TURKCELL

Turkcell ist das führende Kommunikations- und Technologieunternehmen in der Türkei mit 34,9 Millionen Kunden (Stand 31. März 2013). Turkcell ist ausserdem ein führender Regionalmarktakteur mit Marktführerschaft in fünf der neun Länder, in denen es mit rund 69,2 Millionen Kunden (Stand 31. März 2013) geschäftlich tätig ist. Es war einer der ersten globalen Netzbetreiber, die HSPA+ implementiert haben. Mit Einsatz der Dual-Carrier-Technologie hat es Geschwindigkeiten bis zu 43,2 Mbit/s erreicht und arbeitet kontinuierlich daran, seinen Kunden die neusten Technologien verfügbar zu machen. Turkcell Superonline, eine hundertprozentige Tochterfirma von Turkcell, ist der einzige Netzbetreiber in der Türkei, der Haushalten Glasfaser-Breitbandverbindungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s zur Verfügung stellt. Nach Stand vom 28. Februar 2013 deckt Turkcell einen Bevölkerungsanteil von 99,19 % bei 2G und 84,26 % bei 3G ab. Zum 31. März 2013 wies Turkcell Umsätze von 2,7 Mrd. TRY (1,5 Mrd. US$) bei einem Gesamtvermögen von 18,9 Mrd. TRY (10,4 Mrd. US$) aus. Turkcell ist seit Juli 2000 bei der NYSE und der ISE notiert und ist das einzige Unternehmen in der Türkei, das an der NYSE gehandelt wird. Weitere Informationen unter: http://www.turkcell.com.tr

