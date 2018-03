Mitterlehner: "Begeben uns nicht in Wettbewerb um Wahlzuckerl"

Familienminister: Ausweitung der Schüler- und Lehrlingsfreifahrt auf Studenten nach Einführung der zweiten Varianten geplant - Völlige Freigabe kostet 1,7 Milliarden Euro

Wien (OTS/BMWFJ) - Familienminister Reinhold Mitterlehner hält zu der von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos ventilierten Idee, die Freifahrt für Schüler und Lehrlinge auf Studenten auszuweiten, fest, dass ihm diese Ideen deswegen nicht neu ist, weil "wir die Schüler-und Lehrlingsfreifahrt soeben deutlich verbessert haben und weil wir schon vor einem halben Jahr angeregt haben, sie auch Studenten auszubieten". Neben dem Ticket, mit dem alle Schüler und Lehrlinge bis 24 Jahre von ihrem Wohnort zur Schule um 19,60 Euro jährlich fahren dürfen, gibt es seit September des Vorjahres eine weitere Variante für den Verkehrsverbund Ostregion für 60 Euro, die an 365 Tagen im Jahr für alle Strecken gilt. "Dieses Modell wird ab September in allen Bundesländern angeboten und wird die Familienbudgets entlasten", so Mitterlehner. "Zudem werden damit Kinder und Jugendliche zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln erzogen."

"Sobald die zweite Variante der Schüler- und Lehrlingsfreifahrt in ganz Österreich eingeführt ist, werden wir die Ausweitung für die Studenten angehen", so Mitterlehner. Diese Ausweitung kostet 127 Millionen Euro zusätzlich zu den 400 Millionen Euro, die jetzt schon für die Schüler und Lehrlinge jährlich aus dem Familienlastenausgleichsfonds gezahlt werden. "Alle andere Überlegungen der SPÖ hängen davon an, dass Verkehrsministerin Doris Bures einen einheitlichen österreichweiten Verkehrsverbund realisiert und dass der Familienlastenausgleichsfonds entschuldet ist", so Mitterlehner. "Die Idee der SPÖ, dass Schüler, Lehrlinge und Studenten künftig für öffentliche Verkehrsmittel nichts mehr zahlen sollen, kostet 1,7 Milliarden Euro und kann man nur als Spendierhosenpopulismus bezeichnen. In einen solchen Wettbewerb der Wahlzuckerl steigen wir nicht ein", so Mitterlehner abschließend.

