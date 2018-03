ÖSV-Meidlinger: Wer nicht mitschwimmen will, sollte das Becken verlassen

Ausfälle gegen FunktionärInnen: Jukic & Co haben den Bogen überspannt

Wien (OTS) - "Wer nicht mitschwimmen will, sollte das Becken verlassen. Angesichts wiederholter gehässiger Anfeindungen und ungerechtfertigter Vorwürfe gegen FunktionärInnen und SportlerInnen des ÖSV, schlage ich Dinko Jukic und seinem Umfeld vor, die Konsequenzen aus ihrer Unzufriedenheit zu ziehen. Die Masche, mit medialem Wirbel von eigenen Problemen abzulenken, ist über Gebühr strapaziert", erklärte heute, Mittwoch, der Präsident des Österreichischen Schwimmverbandes (ÖSV), Christian Meidlinger.++++

"Es ist Zeit für ein klares Wort. Eine Hundertschaft von ehrenamtlich tätigen Funktionärinnen, die alle in einem demokratischen Prozess gewählt wurden, geben täglich ihr Bestes. Sie haben es nicht notwendig, sich als 'Nehmer', 'Abkassierer' oder gar als 'Idioten' bezeichnen zu lassen", sagte Meidlinger.

Immer wieder greifen Personen aus dem Umfeld von Dinko Jukic zu Formulierungen, die den Ruf des Schwimmverbands diskreditieren und mit Unterstellungen und Unwahrheiten gespickt sind. "FunktionärInnen des Verbandes die Teilnahme an internationalen Meetings als 'Urlaub' anzukreiden ist in diesem Zusammenhang nur die Spitze des Eisbergs", stellte Meidlinger klar. Viele FunktionärInnen seien zutiefst verunsichert. Meidlinger: "Offenbar ist es in wiederholten Fällen zu Verletzungen der Privatsphäre von FunktionärInnen gekommen. Ohne rechtliche Abdeckung haben Kontoabfragen stattgefunden. FunktionärInnen berichten von Drohungen sowie von Fällen von Verleumdung und Denunziation. Allen Betroffenen kann ich nur empfehlen, Klagen zu prüfen und nach Möglichkeit einzubringen."

"Den Funktionärinnen und Funktionären des Schwimmverbandes und der Vereine reicht es", erklärte Meidlinger. Die im ÖSV gepflegte Demokratie und Transparenz werden von Jukic und Co einfach nicht zur Kenntnis genommen. Mediale Rundumschläge sollen offenbar von den eigenen - wachsenden - Problemen ablenken. Meidlinger: "Der OSV hat Jukic ausreichend Trainingszeiten angeboten, um sich für Barcelona vorzubereiten. Er hat sich nicht einmal die Zeit genommen, diese Mails zu beantworten - und hat sich dafür entschieden, nicht zu starten. Anstatt zu schwimmen, beleidigt er am laufenden Band jene SportlerInnen, die in Barcelona an den Start gehen und als VertreterInnen des Österreichischen Schwimmsports ihr Bestes geben. Außerdem hat er anscheinend wieder Probleme mit der NADA."

"Der Verband und seine FunktionärInnen wollen den Schwimmsport mittelfristig bis langfristig weiterentwickeln. Alle, die dabei mithelfen wollen, sind herzlich dazu eingeladen! All jenen aber, denen lediglich an der Befriedigung ihrer persönlichen Eitelkeiten gelegen ist, an ihrem eigenen persönlichen Fortkommen und an finanziellen Vorteilen, lege ich konsequentes Verhalten nahe: Sie sollten dem ÖSV so rasch wie möglich den Rücken kehren, damit wir uns auf die Zukunft des Österreichischen Schwimmsports konzentrieren können. Wenn Jukic nicht wettkampfmäßig schwimmt, hat er auch Zeit über die Ableistung seines Grundwehrdienstes beim Bundesheer nachzudenken, dem er sich bisher ja erfolgreich entzogen hat", schloss Meidlinger.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Schwimmverband

ÖSV-Präsident Christian Meidlinger

Tel: +43 1 749 8194 14

Informationen im Internet: www.osv.or.at