SPÖ Fellner: "Leyroutz-Affäre" weitet sich aus

Fellner: Hat Leyroutz als FPÖ-Parteiobmann Geschäfte mit sich selbst gemacht? Floss Kärntner Fördergeld zur Strache-FPÖ?

Klagenfurt (OTS) - Im Zuge der "Leyroutz-Affäre" kommen weitere Ungereimtheiten zu Tage, berichtet SPÖ-Landesgeschäftsführer Daniel Fellner. So wurde man aus FPÖ-Kreisen informiert, dass es zu "In-sich-Geschäften" gekommen sein soll. FPÖ-Klubobmann Leyroutz hätte in seiner Funktion als geschäftsführender FPÖ-Parteiobmann mit sich selbst (als Vertreter seiner Anwaltskanzlei) Geschäfte gemacht. Konkret gehe es dabei um eine Pauschale von monatlich rund 500 Euro für die Nutzung von Räumlichkeiten in Leyroutz' Anwaltskanzlei. Die Parteizentrale wurde im Auftrag von Leyroutz vom alten Standort in dessen Kanzleiräumlichkeiten verlegt, wie aus FPÖ-Kreisen zu erfahren war.

Mitglieder des damaligen FPÖ-Parteivorstandes erzählen, dass die Verlegung der Parteizentrale von Leyroutz im Alleingang entschieden wurde. Erst im Nachhinein habe er den Parteivorstand davon berichtet. Die FPÖ-Parteizentrale in den Räumlichkeiten von Leyroutz sei für "normale" FPÖ-Parteimitglieder nicht zugänglich gewesen.

"Die einst einflussreiche FPÖ ist sozusagen während der Obmannschaft von Leyroutz zu einer Briefkastenfirma mutiert. Auch wenn es Sinn macht, eine Partei wie die FPÖ gleich in einer Rechtsanwaltskanzlei anzusiedeln, entspricht diese Vorgangsweise in meinen Augen ganz klar einem mehr als fragwürdigen 'In-sich-Geschäft'", so Fellner, der darauf hinweist, dass Mitglieder der damaligen FPÖ bereit sind, diese Vorgänge eidesstattlich zu bezeugen.

Leyroutz habe auch bis heute seine widersprüchlichen Behauptungen nicht erklären können, ruft Fellner in Erinnerung. So habe Leyroutz gestern in einer Aussendung behauptet, dass "sämtliche Unterlagen überprüft und dem Rechnungshof nachgewiesen" worden seien. "Alle Unklarheiten wurden endgültig geklärt", heißt es dort.

Gegenüber der APA gab Leyroutz dann allerdings noch gestern zu, dass das von ihm vorgelegte Testat einer Wirtschaftsprüfungsagentur erst am 30. Juli 2013 erstellt wurde und dass dafür Druck ausgeübt werden musste. "Ich habe dem Wirtschaftsprüfer heute Druck gemacht", erklärte Leyroutz gegenüber der APA.

Die große Not von Leyroutz erkennt man auch darin, dass er laut nach Straches Hilfe ruft. Nun behauptet auch FPÖ-Strache, dass "alle Unklarheiten endgültig geklärt" seien.

"Somit drängt sich die Frage förmlich auf: Herr Strache, können Sie ausschließen, dass Kärntner Fördergelder in die Kassen der FPÖ-Bundespartei geflossen sind?", will Fellner wissen.

